Javier Milei, el admirador de Trump que se impuso en las primarias de Argentina

“Me gustan sus ideas sobre la libertad. Sus ideas no me asustan. La gente es libre de elegir lo que quiere”, dijo Orlando Sánchez, de 26 años, un trabajador minorista, que se preguntó “si los delincuentes andan con armas en el cinturón. ¿Por qué un ciudadano común no puede tener una legalmente y con la documentación adecuada? La gente está claramente cansada de la política, de que le mientan constantemente”, agregó Sánchez.