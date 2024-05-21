España retira su embajadora de Argentina tras insultos de Milei: ¿qué impacto puede tener esta crisis diplomática?

España está retirando "definitivamente" a su embajadora en Argentina luego de que el presidente de ese país, Javier Milei, se negara a disculparse tras acusar de "corrupta" a la esposa del jefe del gobierno español, anunció el martes el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.

"Les anuncio que retiramos a nuestra embajadora en Buenos Aires", que ya había sido llamada a consultas el domingo, y que "se quedará definitivamente en Madrid", por lo que "Argentina continuará sin embajadora", dijo Albares en rueda de prensa tras un consejo de ministros.

"Para quien lo quiera entender, la colaboración siempre es más poderosa que la confrontación", remarcó el ministro de Asuntos Exteriores, quien subrayó que "las instituciones españolas no hacen política, y mucho menos política exterior, a través de tuits ni participan en ningún 'show'".

El presidente argentino, por su parte, calificó la decisión como un "disparate propio de un socialista arrogante".

Milei se niega a disculparse

Albares elevó el tono contra Argentina luego de que Milei, tras volver a su país de una visita a España, afirmara en una entrevista con el canal TN que no se disculpará, tal y como le había pedido el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

"No le voy a pedir disculpas bajo ningún punto de vista", dijo Milei. "El agredido fui yo", sostuvo, al recordar que funcionarios del gobierno español lo llamaron "xenófobo, racista, ultraderechista (...) negacionista de la ciencia, misógino".

"Hoy en todo el mundo se habla de los casos de corrupción de la mujer por tráfico de influencias y hasta apretaron un juez, y él está involucrado”, agregó el mandatario argentino.



La esposa de Sánchez ha sido blanco de críticas del partido ultraderechista Vox y otros dirigentes de la derecha española a raíz de que fue objeto de una pesquisa legal, luego de la denuncia del grupo conservador Manos Limpias de que habría utilizado su posición para influir en acuerdos empresariales. Más tarde, Manos Limpias reconoció que la demanda se basaba solo en reportes de medios y la Fiscalía española indicó que debía desestimarse.

Sin embargo, el domingo, en un acto en Madrid convocado por el partido de extrema derecha español Vox, Milei se refirió a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, como una "mujer corrupta". Pocas horas después, Madrid convocó a consultas a su embajadora y pidió una rectificación a Milei, una solicitud que reiteró Pedro Sánchez el lunes, al afirmar que "entre los Gobiernos, los afectos son libres, pero el respeto es irrenunciable".

Pero desde el gobierno argentino han dicho que es Sánchez quien debía disculparse. "Yo creo que debería haber varias disculpas del gobierno español por las cosas que han dicho del presidente Milei", declaró a la prensa el ministro del Interior, Guillermo Francos.

Francos aludía al menos a un par de episodios recientes. Con Milei ya en Madrid, el viernes, la número tres del gobierno de Sánchez, Yolanda Díaz, lo acusó de sembrar el "odio", y antes el ministro de Transportes, Oscar Puente, sugirió que tomaba drogas al dar sus discursos.

Ante esto último, la presidencia argentina reaccionó con un duro comunicado en el que acusó a Sánchez de implementar "políticas socialistas que solo traen pobreza y muerte".

Qué impacto puede tener esta crisis

España es el segundo país inversor en Argentina, por detrás de Estados Unidos, con un stock de más de 15,000 millones de euros (16,300 millones de dólares), según el Instituto de Comercio Exterior (ICEX) español.

Empresarios y compañías como BBVA, Santander y Telefónica, presentes en Argentina, han expresado su preocupación por un posible impacto de esta crisis en el comercio entre ambos países.

"Queremos que esos lazos que son indisolubles, porque son lazos fraternales, son lazos entre pueblos hermanos, se mantengan. El gobierno de España en eso no va a variar", agregó el ministro Albares este martes.

Milei ha descartado una ruptura de las relaciones. "Eso no se va a romper nunca", dijo el lunes. "La relación no la construyen los mandatarios, la construye la gente. Nosotros recibimos un montón de inmigración de España, y este vínculo nadie lo va a poder romper. Se va a imponer la propia realidad”, opinó.

"Nosotros no tenemos ningún deseo ni ningún interés en ninguna escalada (...) pero es obligación del gobierno defender la dignidad y la soberanía de las instituciones españolas", subrayó Albares este martes. Este es un caso "único" porque "no existen precedentes de un jefe de Estado que acuda a la capital de otro país, para insultar a sus instituciones y para hacer una injerencia flagrante en los asuntos internos", agregó.



En Argentina, políticos de la oposición apuntaron contra Milei. La presidenta de la bancada peronista en el Senado, Juliana di Tullio, afirmó en X que el mandatario “no es solo una vergüenza nacional, es un gran peligro para nuestro querido país”.

Otros opositores reprocharon a Milei su tendencia a generar problemas bilaterales, recordando el que tuvo con Colombia luego de que tachara al presidente Gustavo Petro de “asesino terrorista”, en referencia al pasado de quien fuera miembro de una extinta guerrilla izquierdista. Ello derivó en el anuncio de Bogotá de que iba a expulsar a los diplomáticos argentinos y en el llamado a consultas de su embajador en Buenos Aires. Finalmente ambos países superaron sus diferencias.

En mandatario argentino también ha mantenido fuertes cruces verbales con su par mexicano, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador.



