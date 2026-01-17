palestinos (pueblo)

Israel cuestiona la composición del Consejo de paz para Gaza anunciado por Trump

"El anuncio de la composición del Comité director de Gaza, que depende del Consejo de paz [instalado por Trump], no fue coordinado con Israel y va en contra de su política", afirmó un comunicado de la oficina del Primer ministro, Benjamin Netanyahu.

Israel anunció el sábado que cuestiona la composición de un órgano del Consejo de paz para Gaza anunciado por el presidente estadounidense Donald Trump, que incluye al ministro de Relaciones exteriores turco, Hakan Fidan, y a un alto funcionario catarí.

El Primer ministro israelí "instruyó al ministro de Relaciones para que contacte al respecto al secretario de Estado" estadounidense Marco Rubio, agrega el texto.

En tanto, el grupo palestino Yihad Islámica señaló este sábado que los integrantes del Consejo de Paz habían sido escogidos para servir a los intereses de Israel.

"Nos sorprendió la composición del llamado ' Consejo de Paz' y los nombres anunciados, elegidos según criterios israelíes y que sirven a los intereses de la ocupación" [israelí], señaló el movimiento en un comunicado.

Esa composición, indicó el grupo, es un testimonio de "intenciones negativas premeditadas respecto a la implementación del acuerdo de alto el fuego, vigente desde el 10 de octubre en la Franja de Gaza".

palestinos (pueblo)GazaEE.UU.

