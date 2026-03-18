Ataques Aéreos

¿Quién era Esmail Khatib, el ministro de Inteligencia iraní que Israel asegura haber eliminado en un ataque?

Esmail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán desde 2021, era una de las figuras más importantes del aparato de seguridad de la República Islámica.

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Por:N+ Univision y AFP
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El ministro israelí de Defensa afirmó este miércoles que su ejército mató al titular iraní de Inteligencia, Esmail Khatib.

"La pasada noche, el ministro de Inteligencia de Irán, Khatib, fue eliminado también", dijo el ministro Israel Katz en un comunicado.

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El ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib.
El ministro de Inteligencia de Irán, Esmail Khatib.
Imagen Vahid Salemi/AP


Su muerte se suma a la del jefe de seguridad iraní, Alí Larijani, confirmada el martes por las autoridades de Teherán.

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En Washington, el departamento de Estado había ofrecido una recompensa de 10 millones de dólares por información sobre el nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, y otros altos funcionarios, incluido Khatib.

"La intensidad de los ataques en Irán está subiendo un nivel. Estamos en medio de una etapa decisiva", señaló Katz en su comunicado.

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Katz también explicó que él y el primer ministro, Benjamin Netanyahu, habían autorizado al ejército a atacar "a cualquier alto funcionario iraní para el que se haya cerrado el círculo de inteligencia y operativos, sin necesidad de aprobación adicional".

"Seguiremos cazándolos a todos", agregó.

"A lo largo de este día se esperan sorpresas significativas en todos los ámbitos que elevarán a un nuevo nivel la guerra que estamos librando contra Irán y Hezbolá en Líbano", añadió.

¿Quién era Esmail Khatib?

Esmail Khatib, ministro de Inteligencia de Irán desde 2021, fue una de las figuras más importantes del aparato de seguridad iraní.

Antes de ser ministro, era visto como una figura cercana al liderazgo religioso de Irán, con conexiones profundas dentro de las estructuras de inteligencia y entre círculos conservadores del poder estatal, incluyendo relaciones con familiares del Líder Supremo.

En un comunicado anunciando la eliminación de Khatib, el ejército israelí afirmó que había "desempeñado un papel significativo durante las recientes protestas en todo Irán, tanto en lo que respecta al arresto y asesinato de manifestantes como a la configuración de la evaluación de inteligencia del régimen".

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"Además de sus actividades dirigidas contra el Estado de Israel, Khatib lideró las actividades terroristas del ministerio de Inteligencia contra objetivos israelíes y estadounidenses en todo el mundo", añadió.

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