Cómo la competencia desleal china ha llevado a Honda y Nissan a hablar de una fusión

Honda Motor Co y Nissan Motor Corp, los que detrás de Toyota constituyen el segundo y tercer fabricante de automóviles más grande de Japón respectivamente, dijeron que están discutiendo una posible alianza, incluyendo una potencial fusión, pero que aún no han llegado a un acuerdo.

Las conversaciones se inician en un momento particularmente difícil para Nissan que el mes pasado anunció el despido de 9,000 trabajadores a nivel mundial y el recorte de la mitad de la compensación de su CEO Makoto Ushidan, en medio de una caída de sus beneficios netos del 94% en el primer semestre de 2024.

De ocurrir la fusión, la compañía resultante sería el tercer fabricante de automóviles más grande del mundo en volumen de ventas de vehículos.

Qué lleva a Honda y Nissan a explorar la posibilidad de una fusión

Según varios reportes, las conversaciones se iniciaron después de que Nissan recibió una oferta para la adquisición de una participación mayoritaria en su capital accionario de parte del contratista fabricante taiwanés de productos electrónicos Foxconn, que entre otros productos, fabrica el iPhone para Apple.

Aunque Nissan rechazó la oferta de Foxconn, su difícil situación financiera había afectado el precio de su acción a un punto tal que hacía posible un intento de adquisición hostil por parte de Foxconn comprando las acciones en el mercado.

Antes del anuncio, el precio de las acciones de Nissan se disparó casi un 24% en la Bolsa de Tokio en respuesta a reportes que, citando fuentes anónimas, informaron que podría fusionarse con Honda.

Foxconn no tiene experiencia en el sector automotriz, pero la adquisición de Nissan, uno de los pioneros en vehículos eléctricos le daría acceso a un mercado que ha comenzado a crecer explosivamente en China y que podría hacerlos pronto en otras partes del mundo.

Nissan y Honda ya estaban colaborando en algunos aspectos técnicos. Ambas compañías junto a Mitsubishi -con quien Nissan y la francesa Renault mantiene una alianza para el desarrollo y fabricación de vehículos- anunciaron en agosto que compartirán componentes para vehículos eléctricos -como baterías- y que investigarán conjuntamente software para la conducción autónoma con el fin de adaptarse mejor a los drásticos cambios en la industria automotriz centrados en la electrificación.

Las ganancias de Honda cayeron casi un 20% en la primera mitad del año fiscal abril-marzo respecto al año anterior debido a la caída de sus ventas en China, según anunció la compañía.

El reto de los fabricantes emergentes chinos

Ambas compañías enfrentan el reto que presenta una industria automotriz china monstruosamente subsidiada por el estado, que obliga a los fabricantes extranjeros a formar empresas conjuntas con fabricantes locales para poder operar en el país.

Tal condición le dió a los fabricantes emergentes chinos acceso a la tecnología de los fabricantes tradicionales ansiosos por hacer negocios en China, que a principios de la década de los 2000 se perfilaba como el mayor y más rentable mercado automotriz del mundo.

Pero hoy los fabricantes de automóviles chinos, como BYD, Gely y SAIC, saturan el mercado local con vehículos eléctricos baratos y de buena calidad que los compradores chinos están adquiriendo en grandes cantidades impulsados por incentivos estatales, mientras los autos de marcas extranjeras, incluyendo a Honda y Nissan languidecen en los salones de exhibición.

Estos vehículos elétricos baratos subsidiados por el gobierno chino están siendo importandos con éxito a varios mercados del mundo, afectando a los fabricantes tradicionales. Su importación a Estados Unidos ha sido deetenida gracias a un arancel del 100% impuesto por el presidente Joe Biden a fin de " proteger a los fabricantes estadounidenses de las prácticas comerciales desleales de China", de acuerdo a un comunicado de la Casa Blanca.

Nissan no es la única compañía que ha anunciado medidas de naturaleza financiera en respuesta a las pérdidas sufridas en el mercado chino. A principios del mes General Motors anunció que su beneficio neto global se reduciría en más de $5,000 millones de dólares debido a los problemas en China donde ha tenido que reestructurar sus operaciones.

Más problemas a la vista

De hacerse realidad, la amenaza del presidente electo Donald Trump de imponer aranceles a las importaciones de productos extranjeros podría representar un problema importante para los fabricantes de vehículos que operan en Estados Unidos.

Tanto Honda como Nissan fabrican automóviles y partes localmente, pero sus plantas en lugares como Ohio, Tennessee y Georgia, entre otros estados, utilizan partes importadas de México, Japón y otros lugares, desde donde también importan vehículos.

Los analistas de la industria también están advirtiendo sobre un "cambio de asequibilidad" en el mercado automotriz local donde el precio promedio de un vehículo nuevo ha aumentado un 21% en los últimos 5 años hasta casi $50,000, una cifra que una gran mayoría de los comparadores sienten que no pueden pagar, creando un problema que se profundizaría aún más con los aranceles de Trump.

Estados Unidos -un mercado vital para empresas como Nissan, Honda y Toyota- está obligando a los fabricantes de automóviles a considerar la posibilidad de reducir los precios, lo que bajará aún más las ganancias de la industria.

Con información de The Associated Press.

