Nissan nombra a un mexicano como su nuevo CEO para intentar salvar la empresa

Video Alista tu bolsillo: se proyecta un nuevo aumento en el costo de los seguros para autos en EEUU, según reporte

Nissan Motor Co., Ltd. anunció el nombramiento del mexicano Iván Espinosa como su nuevo CEO en reemplazo de Makoto Uchida, quien dirigió al fabricante de automóviles japonés durante una dura etapa de pérdidas masivas que lo convirtió en el objetivo de una posible toma hostil de parte del fabricante chino de productos electrónicos Foxconn. Uchida dijo en una conferencia de prensa el martes que Espinosa enfrenta un "inicio desafiante".

Espinosa, de 46 años de edad, inició su carrera en la compañía en 2003 como analista de planificación de productos en Nissan Mexicana, y la continuó en el área de estrategias de productos, lo que llevó a su predecesor a calificarlo como verdadero “hombre de automóviles”, una rareza en una industria donde los puestos de dirección suelen ser ocupados por personas provenientes del área de finanzas.

Momentos difíciles para Nissan

PUBLICIDAD

Al momento de su nombramiento Espinosa ocupaba el puesto de director de Planificación Global de la corporación.

Iván Espinosa, nuevo CEO de Nissan Motor Co., Ltd. Imagen TORU HANAI - Nissan Motor Co., Ltd.

Nissan ha reportado una caída significativa de sus ventas a nivel global así como pérdidas importantes al punto de que en noviembre pasado tuvo que anunciar despidos masivos, así como el cierre de tres plantas, una en Tailandia y otras dos en en lugares no especificados, y la reducción de la producción en tres plantas más, incluidas las dos que opera en Estados Unidos.

La compañía se ha visto afectada desproporcionadamente por el desafío que presenta contener los costos en medio de una transición a los vehículos eléctricos y una reducción de su participación en el mercado causada a la creciente y agresiva competencia de China, condiciones a las que el resto de la industria no ha sido inmune.

“ Lamento profundamente haber tenido que pasarle el testigo a mi sucesor en estas circunstancias”, dijo Uchida.

Los reveses en las fortunas de Nissan comenzaron a raíz del escándalo de corrupción corporativa que llevó a la destitución y encarcelamiento de su exCEO, Carlos Ghosn, en 2018.

Ghosn, quien logró escapar de su arresto domiciliario escondido en un contenedor de transporte, fue reemplazado por Hiroto Saikawa, quien a su vez se vio obligado a renunciar un año más tarde, cuando fue sustituido por Uchida, al verse envuelto en un escándalo financiero.

“Dado que no puedo ganarme la confianza de algunos de nuestros empleados y que la junta hizo una solicitud, concluí que la transición a la nueva alta gerencia y comenzar de nuevo será lo mejor para Nissan”, dijo Uchida durante la conferencia de prensa.

PUBLICIDAD

Por otra parte, los aranceles ordenados por el presidente Donald Trump a las importaciones de México podría representar un reto importante para Nissan, que fabrican automóviles y partes en Mississippi y Tennessee, usando partes importadas de México, Japón y otros lugares, desde donde también importa vehículos.

Por el momento los aranceles sobre las importaciones de automoviles se encunetran suspendidas.

¿Regresará Honda a la mesa de negociación?

La llegada de Espinosa a la máxima posición ejecutiva de Nissan podría servir para reanudar las conversaciones con Honda Motor Co., sobre una posible fusión, las cuales fracasaron el mes pasado.

Nissan y Honda habían iniciado las conversaciones en diciembre después de que Nissan recibió una oferta no solicitada para la adquisición de una participación mayoritaria en su capital accionario de parte de Foxconn. Una amenaza que aùn continúa latente.

Después del colapso de las negociaciones Honda dijo que estaría abierta a reanudar las negociaciones si Uchida era reemplazado.

De ocurrir la fusión, la compañía resultante sería el tercer fabricante de automóviles más grande del mundo en volumen de ventas de vehículos después de Toyota y Volkswagen.

Espinosa asumirá la máxima posición directiva en Nissan el próximo 1 de abril.

Vea también: