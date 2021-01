Jack Ma, dueño de Alibaba, reaparece en video tras más de dos meses de ausencia

Poco más de una semana después de aquel polémico discurso, la oferta pública inicial (OPI) de Ant Group Co., empresa donde Ma es accionista mayoritario y que ya había recibido luz verde del organismo de controles de China para cotizar en la bolsa de valores, fue suspendida. Se esperaba que la de Ant Group Co. fuera la OPI más grande la historia y que generara incluso más efectivo que cuando salieron de manera pública las acciones del gigante petrolero estatal Saudi Aramco, según publicó The Financial Times.