Cambiar Ciudad
Empresas

Nissan anuncia miles de despidos y reduce a la mitad el sueldo de su presidente

Nissan se ha visto afectada desproporcionadamente por el desafío que presenta contener los costos en medio de una transición a los vehículos eléctricos y una reducción de su participación en el mercado causada a la creciente y agresiva competencia de China.

Simón Gómez
Por:
Simón Gómez.
Video Alista tu bolsillo: se proyecta un nuevo aumento en el costo de los seguros para autos en EEUU, según reporte

El conglomerado automotriz Nissan Motor Co. Ltd, anunció el despido de 9,000 trabajadores a nivel mundial y el recorte de la mitad de la compensación de su CEO Makoto Ushida como parte de las medidas que tomará para ajustar la situación, que llevó a una caída de sus beneficios netos del 94% en el primer semestre de 2024.

Ushida dijo en una llamada con inversionistas que los problemas del fabricante de automóviles provienen "no solo de los desafíos externos, sino también de nuestros problemas específicos", el establecimiento de metas demasiado ambiciosas.

Notas Relacionadas

El precio promedio de un auto nuevo se fue a las nubes y deja sin opciones a personas de bajos recursos

El precio promedio de un auto nuevo se fue a las nubes y deja sin opciones a personas de bajos recursos

Estados Unidos
4 min

Medidas “urgentes” para una situación “severa”

PUBLICIDAD

Más sobre Empresas

Nissan nombra a un mexicano como su nuevo CEO para intentar salvar la empresa
3 mins

Nissan nombra a un mexicano como su nuevo CEO para intentar salvar la empresa

Mundo
Cómo la competencia desleal china ha llevado a Honda y Nissan a hablar de una fusión
4 mins

Cómo la competencia desleal china ha llevado a Honda y Nissan a hablar de una fusión

Mundo
Famosos, millonarios y algunos gobiernos: molestos con páginas que hacen seguimiento a los aviones
4 mins

Famosos, millonarios y algunos gobiernos: molestos con páginas que hacen seguimiento a los aviones

Mundo
Un drástico cambio sacará a Bill Gates de la lista de los más ricos del mundo (y esta es la explicación)
3 mins

Un drástico cambio sacará a Bill Gates de la lista de los más ricos del mundo (y esta es la explicación)

Mundo
Por qué la salida de McDonald's de Rusia es el fin de una era
11 fotos

Por qué la salida de McDonald's de Rusia es el fin de una era

Mundo
Gigantes petroleras se marchan de Rusia y ponen en aprietos un sector clave para Moscú
3 mins

Gigantes petroleras se marchan de Rusia y ponen en aprietos un sector clave para Moscú

Mundo
¿Trabajar solo cuatro días? Varios países experimentan semana de 32 horas laborables
3 mins

¿Trabajar solo cuatro días? Varios países experimentan semana de 32 horas laborables

Mundo
Qué es el impuesto mínimo corporativo aprobado por el G20 y qué tan fácil será su aplicación
5 mins

Qué es el impuesto mínimo corporativo aprobado por el G20 y qué tan fácil será su aplicación

Mundo
Informan sobre una posible fuga o fallo técnico en una central nuclear china
2 mins

Informan sobre una posible fuga o fallo técnico en una central nuclear china

Mundo
¿Vamos rumbo a una semana laboral de solo cuatro días? España hará la prueba
5 mins

¿Vamos rumbo a una semana laboral de solo cuatro días? España hará la prueba

Mundo

El anuncio de Nissan causó una caída del 6% en el precio de su acción el viernes.

Nissan anunció también que venderá parte de su participación en Mitsubishi Motors Corp, que actualmente alcanza un 34% del capital accionario del pequeño fabricante japonés que forma parte de la Alianza Renault-Nissan-Mitsubishi, el mayor fabricante de automóviles en el mundo por volumen en 2017 y 2018, pero que desde entonces ha caído al tercer puesto a nivel global.

Nissan dijo también que había gastado $2,900 millones en efectivo en el primer semestre de 2024 y que reducirá su producción global en un 20%.

En un comunicado de prensa, Uchida afirma que “estas medidas de reestructuración no implican que la empresa se esté reduciendo” y que “Nissan reestructurará su negocio para que sea más eficiente y resiliente, al mismo tiempo que reorganizará la administración para responder de manera rápida y flexible a los cambios en el entorno empresarial”.

En el mismo comunicado la compañía describe su situación como “severa” y las medidas que anunció como “urgentes”.

Nissan se ha visto afectada desproporcionadamente por el desafío que presenta contener los costos en medio de una transición a los vehículos eléctricos y una reducción de su participación en el mercado causada a la creciente y agresiva competencia de China, condiciones a las que el resto de la industria no ha sido inmune.

La compañía no indicó si los despidos y los recortes de producción afectarán a sus plantas en Estados Unidos. Actualmente, Nissan mantiene dos plantas ensambladoras de vehículos en Smyrna, Tennessee y Canton, Mississippi y una planta de fabricación de motores en Decherd, Tennessee.

PUBLICIDAD

Nissan emplea a más de 21,000 personas en Estados Unidos, incluyendo 16,000 empleados en sus plantas de fabricación de automóviles.

Vea también:

Video ¿Quieres tener hijos? Una empresa le paga 75,000 dólares a cada empleado que tenga un nuevo bebé
Relacionados:
EmpresasNissanAutosTennesseeMississippiFinanzas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD