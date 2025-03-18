El extraño eclipse solar parcial que se verá a finales de este mes al amanecer

Algunas regiones de Estados Unidos podrán presenciar un raro amanecer el venidero 29 de marzo, en el que por algunos momentos no se verá la totalidad del disco solar.

Será el primer eclipse solar visible en Norteamérica después del total del pasado 8 de abril.

El fenómeno llegará solo dos semanas después de un eclipse lunar total, que fue visible en toda Norteamérica.

Se espera que sea uno de los mejores eventos de observación astronómica de 2025 para quienes estén presentes en el este de Canadá y el noreste de Estados Unidos.

Un eclipse parcial

El evento será un eclipse solar parcial, en el que cerca del 93% del disco solar será bloqueado por la luna nueva.

El fenómeno será visible al amanecer desde el noreste de Canadá y EEUU, así como en Groenlandia, Islandia, Europa y el noroeste de África.

El eclipse será visto al final del día en el noroeste de Rusia, donde formará parte de una inusual puesta del Sol, parcialmente eclipsada, sobre partes de Siberia.

¿Cuándo comenzará el eclipse solar y cuál será el mejor lugar para verlo?

Se espera que el eclipse solar parcial tenga aproximadamente dos horas de duración, entre las 4:50 am y las 8:43 am, hora del este.

El mejor lugar para ver el eclipse será el norte de la provincia canadiense de Québec, donde se espera que el Sol sea cubierto por la luna nueva en un 93.1 %.

En Estados Unidos, el lugar donde mejor se verá el eclipse será en el área costera de la frontera entre el estado de Maine y la provincia canadiense de New Brunswick, donde según el sitio web de observación astronómica In The Sky, el oscurecimiento máximo del Sol será de 85 %.

Otras áreas de Estados Unidos también podrán apreciar el fenómeno, pero en menor escala. El lugar más al sur donde se verá el eclipse es Virginia Beach, en el estado de Virginia.

Observar el Sol directamente puede ser muy peligroso si no se realiza con el equipo adecuado, por lo que es importante asegurarse de que se esté usando el equipo adecuado para mirar el fenómeno.

