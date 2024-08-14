Dos osos polares atacan y matan a un trabajador de un radar militar en el Ártico

Video Los osos polares tendrán una nueva casa en Lincoln Park

Dos osos polares mataron a un hombre que trabajaba en un radar remoto militar en el norte de Canadá, según confirmó la empresa que lo empleaba.

De acuerdo con un comunicado deNasittuq Corporation, el individuo, que no ha sido identificado, murió víctima del ataque a principios de mes.

PUBLICIDAD

La empresa dijo que no divulgará los datos de la víctima por respeto a la familia del fallecido.

El incidente ocurrió en uno de los sitios donde la empresa opera radares militares para el gobierno canadiense, en la isla de Brevoort, en el territorio de Nunavut, en el norte del país.

“Un ataque de dos osos polares provocó la pérdida de uno de nuestros valiosos empleados”, dijo la compañía.

Empleados de la empresa acudieron al sitio del ataque y mataron a uno de los animales.

“Nasittuq Corporation está brindando apoyo a la familia del fallecido durante este momento difícil. Además, estamos ofreciendo servicios de asesoramiento a todos los empleados afectados por esta situación”, agregó la compañía.

La empresa dijo que trabajaba para garantizar la seguridad de sus trabajadores en los sitios donde mantiene presencia.

“Estamos trabajando en estrecha colaboración con las autoridades locales y las agencias reguladoras para llevar a cabo una investigación exhaustiva de las circunstancias que rodearon este incidente”, informó la corporación.

De acuerdo con AFP, el sitio de los hechos es uno de múltiples puestos avanzados del Sistema de Alerta del Norte en el extremo norte de Canadá,

La red forma un cerco de vigilancia contra incursiones aéreas o ataques con misiles de crucero.

La cobertura del radar abarca más de 3,100 millas desde Alaska hasta Labrador, en el este de Canadá.

Más ataques recientes de osos polares contra personas

Aunque los ataques de osos polares son considerados poco comunes, la muerte del trabajador es el segundo hecho fatal desde el año pasado.

PUBLICIDAD

Una mujer y su hijo de 1 año de edad fueron asesinados por uno de estos osos en Alaska.

Cifras del gobierno canadiense estiman que existen alrededor de 17,000 osos polares en el país.

De acuerdo con la agencia de Parques de Canadá, las personas que se encuentren cerca de un oso polar deben alejarse despacio y no confrontarlo.

Mira también: