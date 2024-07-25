Estados Unidos intercepta por primera vez bombarderos de largo alcance de Rusia y China en una operación conjunta cerca de Alaska

Video ¿Debe reaccionar EEUU a la nueva insinuación de Putin sobre usar armas nucleares? El análisis en Línea de Fuego

EEUU interceptó a dos bombarderos de largo alcance chinos y dos rusos sobrevolando aguas internacionales cerca de Alaska el miércoles, en una operación conjunta de las dos potencias enemigas nunca antes registrada cerca de territoriio estadounidense.

Se enviaron aviones de combate estadounidenses y canadienses al área en respuesta, anunció el comando aeroespacial conjunto de las dos naciones.

La actividad militar china y rusa del miércoles no fue vista como una amenaza, dijo el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte, conocido como NORAD.

China y Rusia confirmaron el jueves que habían realizado un patrullaje aéreó conjunta sobre el mar de Bering, que separa a Rusia de Alaska.





Estados Unidos y Canadá vigilan a fuerzas chinas y rusas que se acercan a Alaska

"NORAD continuará monitoreando la actividad de la competencia cerca de América del Norte y enfrentará presencia con presencia", dijo el comando en un comunicado de prensa.

Si bien el ejército ruso ha estado presente durante mucho tiempo en el Pacífico norte, China ha surgido como un nuevo actor en los últimos años a medida que su creciente marina y fuerza aérea expanden su presencia más lejos de las costas de ese país.

El Ministerio de Defensa ruso dijo que la patrulla conjunta también sobrevoló el mar de Chukchi, que se encuentra en el lado norte del estrecho de Bering.

A los aviones de combate y bombarderos estratégicos rusos se unieron bombarderos estratégicos chinos en los ejercicios, que duraron más de cinco horas, dijo el ministerio.

En esta foto tomada del vídeo publicado por el servicio de prensa del Ministerio de Defensa ruso el jueves 25 de julio de 2024, se ve un bombardero de largo alcance H-6K de la fuerza aérea china, arriba a la izquierda, escoltado por un caza Su-30 de la fuerza aérea rusa, durante una patrulla aérea conjunta Rusia-China. Imagen AP



El patrullaje conjunto puso a prueba y mejoró la coordinación entre las dos fuerzas aéreas, dijo Zhang Xiaogang, portavoz del Ministerio de Defensa de China. Dijo que era la octava patrulla aérea estratégica conjunta desde 2019. Se negó a hacer comentarios cuando se le preguntó si era la primera patrulla de este tipo sobre el mar de Bering.

NORAD dijo que había detectado dos bombarderos chinos H-6 y dos rusos Tupolev Tu-95 en un área más allá de EEUU y el espacio aéreo canadiense en el que esos países exigen que las aeronaves sean identificadas por razones de seguridad nacional.

Una fotografía publicada por el Ministerio de Defensa ruso mostraba un avión de combate ruso Su-30 escoltando a un bombardero chino. Otra foto publicada en línea por el canal militar de la emisora estatal china CCTV mostraba a bombarderos rusos y chinos de alas largas volando en formación paralela contra un cielo mayoritariamente azul.

Japón expresa preocupación por ejercicios militares conjuntos entre Rusia y China

El ejército japonés está cada vez más preocupado por los ejercicios conjuntos entre China y Rusia y la amenaza potencial que representan para la seguridad de Japón y la región.

Una flota de aviones de combate rusos y chinos, incluidos Tu-95 y H-6, fue vista en diciembre volando sobre las aguas entre Japón y Corea, dijo el Ministerio de Defensa de Japón. En ese momento, el Ministerio de Defensa de China lo llamó la séptima patrulla aérea estratégica conjunta con Rusia.

Buques de guerra chinos han aparecido en aguas internacionales cerca de Alaska, la última vez a mediados de julio cuando la Guardia Costera detectó cuatro barcos en la Zona Económica Exclusiva de EEUU, que se extiende a 200 millas náuticas de la costa.

Zhang describió la actividad naval como un entrenamiento rutinario de preparación para el combate y dijo que China continuaría realizando entrenamiento sobre alta mar para mejorar las capacidades de sus tropas.

