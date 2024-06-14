Estas son las cosas que quiere ahora Putin para terminar "de inmediato" su guerra en Ucrania

Video Putin dice que enviar tropas a Ucrania podría causar una guerra nuclear: “¿No lo entienden, o qué?”

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció este viernes una nueva serie de condiciones para un alto al fuego inmediato en su invasión a Ucrania, que implicaría para Kyiv retirar sus tropas de cuatro regiones que Rusia se anexó de forma ilegal y renunciar a sus planes de ingresar en la OTAN.

El gobierno de Ucrania respondió calificando la propuesta de Putin de “manipuladora” y “absurda”.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Putin coinciden con los preparativos de Suiza para acoger este fin de semana a decenas de líderes mundiales —aunque Moscú, como agresor, no está invitado— para tratar de dar los primeros pasos hacia la paz en Ucrania.

También coincide con una reunión de los líderes del G7 en Italia en la que aprobaron dar un préstamo a Ucrania por $50,000 millones a partir de los activos rusos congelados en bancos de EEUU y Europa tras el inicio de la guerra.

Putin denunció la conferencia de Suiza como “una estratagema más para desviar la atención de todos" y planteó sus exigencias a las que llamó una “resolución final” del conflicto en lugar de “congelarlo”.

Entre las demandas de paz más amplias que enumeró Putin figuraban el reconocimiento por Kyiv de Crimea como parte de Rusia, una región ucraniana que Rusia se anexó en 2014.

También exigió que Ucrania mantenga su estatus no nuclear (Kyiv no tiene condiciones para cambiar de estatus), la restricción de su fuerza militar y lo que llamó la protección de los intereses de la población rusoparlante.

Como punto clave, Putin dijo que también deberían levantarse todas las sanciones occidentales contra Rusia.

“Instamos a pasar esta trágica página de la historia y a empezar a restaurar, paso a paso, la unidad entre Rusia y Ucrania y en Europa en general”, afirmó.

Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy, dijo en las redes sociales que no había nada nuevo por parte de Putiny reiteró el mensaje del "agresor" que ya se ha escuchado muchas veces”.

PUBLICIDAD

“No hay ninguna novedad, no hay verdaderas propuestas de paz ni deseo de poner fin a la guerra. Pero hay un deseo de no pagar por esta guerra y de continuarla en nuevos formatos. Todo es una completa farsa”, escribió Podolyak en X.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, declaró en la sede de la OTAN en Bruselas que Putin “ha ocupado ilegalmente territorio ucraniano soberano. No está en posición de dictar a Ucrania lo que debe hacer para lograr la paz”.

Austin añadió que Putin “comenzó esta guerra sin ninguna provocación. Podría terminarla hoy si así lo decidiera”.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, añadió que “esta no es una propuesta de paz. Es una propuesta de más agresión, más ocupación, y demuestra de alguna manera que el objetivo de Rusia es controlar Ucrania”.

Las condiciones de Putin

Las declaraciones de Putin, realizadas ante un grupo de sombríos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores y algunos legisladores de alto rango, representaron una rara ocasión en que expuso claramente sus condiciones para poner fin a la guerra en Ucrania, pero no incluyeron ninguna nueva exigencia.

El Kremlin ya ha dicho en otras ocasiones que Kyiv debe reconocer sus conquistas territoriales y abandonar su intento de ingresar en la OTAN.

Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania calificó el plan de Putin de “manipulador”, “absurdo” y diseñado para “engañar a la comunidad internacional, socavar los esfuerzos diplomáticos dirigidos a lograr una paz justa y dividir la unidad de la mayoría mundial en torno a los objetivos y principios de la Carta de la ONU”.

PUBLICIDAD

Además de buscar su ingreso a la OTAN, Ucrania quiere que las fuerzas rusas salgan de su territorio, incluida la península de Crimea, anexionada ilegalmente en 2014; que se restaure la integridad territorial de Ucrania; que Rusia rinda cuentas por crímenes de guerra y que el Kremlin pague indemnizaciones a Kyiv.

Rusia lanzó su invasión a gran escala de Ucrania en febrero de 2022. Después que las fuerzas ucranianas frustraran una ofensiva rusa hacia la capital, gran parte de los combates se han centrado en el sur y el este, y Moscú se anexionó ilegalmente regiones del este y el sur, aunque no controla plenamente ninguna de ellas.

En los últimos meses, el ejército ucraniano se ha encontrado en una situación desesperada, ya que sus tropas se ven superadas en número por las fuerzas rusas y carecen de munición y armamento debido a los retrasos en la prometida ayuda militar occidental.

Rusia ha atacado Ucrania con drones, y más concretamente apuntándole a su sistema de suministro eléctrico. Disparó 14 misiles y 17 drones Shahed durante la noche, informó la fuerza aérea ucraniana. Los sistemas de defensa antiaérea derribaron todos los drones y siete misiles.

Los ataques hirieron a seis personas en la región de Donetsk, donde fueron alcanzados edificios residenciales, según informaron los funcionarios.

Un dron ruso alcanzó un autobús cerca de la localidad de Esman, en la región septentrional de Sumy, hiriendo a tres mujeres. En el autobús viajaban 20 pasajeros, según las autoridades.

También el viernes, Rusia devolvió a Ucrania los cadáveres de 254 de sus soldados, según informó Kiev. Una vez identificados, los cuerpos serán devueltos a sus familiares, de acuerdo con el Cuartel General de Coordinación para el Tratamiento de los Prisioneros de Guerra de Ucrania.