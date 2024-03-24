Cambiar Ciudad
Guerra Rusia y Ucrania

La tensión por el misil ruso que cruzó el espacio aéreo de Polonia, miembro de la OTAN

Según el ejército, el misil viajaba a casi 500 millas por hora a unos 1,300 pies de altura, y voló sobre la frontera con Polonia poco más de una milla. Tras lo ocurrido, Polonia dijo que exigiría una explicación a Moscú.

Univision y Agencias picture
Por:Univision y Agencias
Video ¿Estados Unidos se beneficia económicamente al apoyar conflictos externos? Esto dice Antony Blinken

Un misil de crucero ruso lanzado contra ciudades situadas en el oeste de Ucrania violó el espacio aéreo polaco durante unos segundos y luego lo abandonó, informó este domingo el ejército de ese país europeo, que activó sus aviones de combate F-16 como respuesta al incidente.

Durante unos cuarenta segundos, "el espacio aéreo polaco fue violado por uno de los misiles de crucero lanzados esta noche por la aviación (...) de la Federación Rusa", dijo el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas en la red social X.

PUBLICIDAD

"El objeto voló al espacio polaco a la altura del pueblo de Oserdow y permaneció allí durante 39 segundos", añadió, subrayando que el misil fue observado por radares militares durante toda la duración del vuelo.

Según el Ejército, el misil viajaba a casi 500 millas por hora a unos 1,300 pies de altura, y voló sobre la frontera con Polonia poco más de una milla.

Tras un "ataque masivo" contra Ucrania por parte de Rusia, Polonia activó "todos los sistemas de defensa aérea, todos los sistemas de la fuerza aérea", afirmó el ministro de Defensa del país, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, y agregó que el misil habría sido derribado "si hubiera habido algún indicio de que se dirigía hacia un objetivo en territorio polaco".

Notas Relacionadas

Putin advierte del "riesgo real" de guerra nuclear por Ucrania

Putin advierte del "riesgo real" de guerra nuclear por Ucrania

Mundo
4 min

Más sobre Guerra Rusia y Ucrania

Las claves del nuevo encuentro entre Trump y Zelensky ensombrecido por el anuncio de otra reunión con Putin
8 mins

Las claves del nuevo encuentro entre Trump y Zelensky ensombrecido por el anuncio de otra reunión con Putin

Mundo
Trump recibe a Zelensky con una agenda marcada por el misil Tomahawk, el arma que podría entrar a escena en la guerra de Rusia y Ucrania
5 mins

Trump recibe a Zelensky con una agenda marcada por el misil Tomahawk, el arma que podría entrar a escena en la guerra de Rusia y Ucrania

Mundo
Lo que se sabe del derribo de drones rusos que entraron en el espacio aéreo de Polonia
7 mins

Lo que se sabe del derribo de drones rusos que entraron en el espacio aéreo de Polonia

Mundo
Rusia ataca por primera vez un edificio del gobierno de Ucrania: su mayor bombardeo aéreo
0:58

Rusia ataca por primera vez un edificio del gobierno de Ucrania: su mayor bombardeo aéreo

Mundo
Niños rusos de 8 años “lanzando granadas”: cuestionado campamento en el que ‘se juega a la guerra’
1:07

Niños rusos de 8 años “lanzando granadas”: cuestionado campamento en el que ‘se juega a la guerra’

Mundo
En un minuto: Trump dijo haber llamado a Putin para organizar una reunión con Zelensky
1:11

En un minuto: Trump dijo haber llamado a Putin para organizar una reunión con Zelensky

Mundo
Zelensky acepta reunirse con Putin "sin condiciones": ¿qué reclama Rusia sobre Crimea y por qué?
6 mins

Zelensky acepta reunirse con Putin "sin condiciones": ¿qué reclama Rusia sobre Crimea y por qué?

Mundo
Del traje de Zelensky a una posible reunión con Putin: las claves del encuentro de Trump con líderes europeos sobre Ucrania
8 mins

Del traje de Zelensky a una posible reunión con Putin: las claves del encuentro de Trump con líderes europeos sobre Ucrania

Mundo
El resumen en imágenes de la reunión entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca
2:10

El resumen en imágenes de la reunión entre Zelensky y Trump en la Casa Blanca

Mundo
Zelensky regresa acompañado a EEUU esperando que esta vez le vaya mejor con Trump: qué está en juego
1:52

Zelensky regresa acompañado a EEUU esperando que esta vez le vaya mejor con Trump: qué está en juego

Mundo


Tras lo ocurrido, Polonia dijo que exigiría una explicación a Moscú. "Sobre todo, pedimos a la Federación Rusa que ponga fin a sus ataques aéreos terroristas contra la población y el territorio de Ucrania, que ponga fin a la guerra y se centre en los propios problemas internos del país", dijo en un comunicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pawel Wronski.

El embajador ruso también será convocado por el ministro de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, para "darle información y explicaciones", añadió el viceministro de Asuntos Exteriores este domingo.

"El ejército polaco vigila constantemente la situación en territorio ucraniano y permanece en alerta permanente para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco", dijo el ejército.

El incidente ocurrió como parte del tercer gran ataque con misiles de Rusia contra Ucrania en los últimos cuatro días, y el segundo contra Kiev, la capital de ese país.

PUBLICIDAD

La amenaza a Polonia por la guerra en Ucrania

Un incidente similar ocurrió el 29 de diciembre de 2023, cuando un misil ruso penetró el espacio aéreo polaco durante varios minutos antes de regresar a Ucrania.

En noviembre de 2022, dos personas murieron cuando un misil de defensa aérea ucraniano cayó sobre la aldea polaca de Przewodow, cerca de la frontera con Ucrania.

Antes de que se identificara que el misil era ucraniano, surgieron temores de que la OTAN, de la que Polonia es miembro, se vería arrastrada a una escalada del conflicto con Rusia si se activaban sus disposiciones de defensa colectiva.

Con información de AFP y AP.

Mira también:

Video Estados Unidos entrenará a soldados ucranianos en Oklahoma, ¿cuáles son las repercusiones de este apoyo?
Relacionados:
Guerra Rusia y UcraniamisilesRusia

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD