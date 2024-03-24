La tensión por el misil ruso que cruzó el espacio aéreo de Polonia, miembro de la OTAN

Un misil de crucero ruso lanzado contra ciudades situadas en el oeste de Ucrania violó el espacio aéreo polaco durante unos segundos y luego lo abandonó, informó este domingo el ejército de ese país europeo, que activó sus aviones de combate F-16 como respuesta al incidente.

Durante unos cuarenta segundos, "el espacio aéreo polaco fue violado por uno de los misiles de crucero lanzados esta noche por la aviación (...) de la Federación Rusa", dijo el Comando Operativo de las Fuerzas Armadas en la red social X.

PUBLICIDAD

"El objeto voló al espacio polaco a la altura del pueblo de Oserdow y permaneció allí durante 39 segundos", añadió, subrayando que el misil fue observado por radares militares durante toda la duración del vuelo.

Según el Ejército, el misil viajaba a casi 500 millas por hora a unos 1,300 pies de altura, y voló sobre la frontera con Polonia poco más de una milla.

Tras un "ataque masivo" contra Ucrania por parte de Rusia, Polonia activó "todos los sistemas de defensa aérea, todos los sistemas de la fuerza aérea", afirmó el ministro de Defensa del país, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, y agregó que el misil habría sido derribado "si hubiera habido algún indicio de que se dirigía hacia un objetivo en territorio polaco".



Tras lo ocurrido, Polonia dijo que exigiría una explicación a Moscú. "Sobre todo, pedimos a la Federación Rusa que ponga fin a sus ataques aéreos terroristas contra la población y el territorio de Ucrania, que ponga fin a la guerra y se centre en los propios problemas internos del país", dijo en un comunicado el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Pawel Wronski.

El embajador ruso también será convocado por el ministro de Asuntos Exteriores, Radoslaw Sikorski, para "darle información y explicaciones", añadió el viceministro de Asuntos Exteriores este domingo.

"El ejército polaco vigila constantemente la situación en territorio ucraniano y permanece en alerta permanente para garantizar la seguridad del espacio aéreo polaco", dijo el ejército.

El incidente ocurrió como parte del tercer gran ataque con misiles de Rusia contra Ucrania en los últimos cuatro días, y el segundo contra Kiev, la capital de ese país.

PUBLICIDAD

La amenaza a Polonia por la guerra en Ucrania

Un incidente similar ocurrió el 29 de diciembre de 2023, cuando un misil ruso penetró el espacio aéreo polaco durante varios minutos antes de regresar a Ucrania.

En noviembre de 2022, dos personas murieron cuando un misil de defensa aérea ucraniano cayó sobre la aldea polaca de Przewodow, cerca de la frontera con Ucrania.

Antes de que se identificara que el misil era ucraniano, surgieron temores de que la OTAN, de la que Polonia es miembro, se vería arrastrada a una escalada del conflicto con Rusia si se activaban sus disposiciones de defensa colectiva.

Con información de AFP y AP.

Mira también: