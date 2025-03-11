Famosos

Encuentran sin vida a ‘influencer’ Juli Luxie de 21 años: policía descubrió "gas de la risa" en su apartamento

La familia de la joven creadora de contenido había perdido el contacto con ella y llamaron a las autoridades, que la localizaron muerta al interior de su apartamento.

Dayana Alvino.
Julie Pospieszny, ‘influencer’ francesa mejor conocida como Juli Luxie, fue localizada muerta luego de que su padre reportara que había perdido contacto con ella.

Según Le Parisien, el papá de la también modelo de 21 años pidió ayuda de las autoridades tras no tener noticias de su hija por 15 días y señaló que ella había estado “deprimida”.

¿Qué le ocurrió a Juli Luxie?

De acuerdo con el medio, alrededor del medio día del jueves 6 de marzo, agentes acudieron al apartamento de Juli Luxie, en Corbeil-Essonnes, Essonne, y pudieron ingresar gracias al apoyo de los bomberos.

Ahí, los servicios de emergencia descubrieron a la creadora de contenido sin signos vitales, tendida en el pasillo, cerca de la entrada.

En el lugar, la policía encontró restos de sangre y botellas de óxido nitroso, que se usa como droga recreativa y es llamado “gas de la risa”, el cual presuntamente la famosa “consumía en grandes cantidades”, explica el diario.

Debido a que la puerta del departamento estaba cerrada desde adentro, se ha descartado la posibilidad de cualquier actividad delictiva.

Para determinar la causa exacta del fallecimiento, se realizará una autopsia. Mientras se obtienen los resultados, la investigación sobre lo ocurrido continuará.

Despiden a Juli Luxie

Tras conocerse la trágica noticia, en redes sociales conocidos y amigos de Juli Luxie difundieron mensajes para despedirla.

Jaouad Daouki, su expareja, ‘posteó’ en Instagram, retoma Daily Mail: “Te fuiste sin decir adiós, siempre te amé […] vete en paz, mi corazón”.

Por su parte, Noelie Romanova, manifestó: “Tengo todo el respeto por ella, deseo que por fin encuentre la paz. Ni siquiera puedo encontrar las palabras, que descanse”.

Prosiguió hasta concluir: “Ella era una rosa pidiendo ser regada con amor y bondad. Déjenla ahora, se ha ido con las estrellas”.

¿Quién era Juli Luxie?

Closer afirma que Juli Luxie era originaria de Pas-de-Calais y que cobró popularidad en las plataformas digitales, reuniendo casi 40 mil suscriptores.

Regularmente, ella subía fotografías en las que presumía, entre otras cosas, sus viajes. Además, abrió su página para adultos.

Imagen Juli Luxie/Instagram
