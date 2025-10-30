De amistades peligrosas al caso Epstein: los escándalos más sonados que protagonizó el (hasta hoy) príncipe Andrés

El príncipe Andrés perderá el título real que ha tenido desde su nacimiento y será desalojado de su residencia real en el Reino Unido, tras las recientes revelaciones sobre su relación con el fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

El escándalo fue demasiado para su hermano, el rey Carlos III, quien tomó medidas el jueves iniciando el proceso formal para despojar a Andrés de sus títulos restantes, según el Palacio de Buckingham.

Las controversias de Andrés han puesto a prueba la paciencia de la familia real durante más de 40 años, provocando titulares embarazosos, demandas y sospechas de que el príncipe, ahora de 65 años, estaba utilizando su posición para obtener beneficios personales.

Estos son algunos de los episodios que empañaron la reputación del segundo hijo de la difunta reina Isabel II y que finalmente obligaron a su hermano mayor a desterrarlo de la vida pública.

1984

Andrés rocía con pintura a los periodistas y fotógrafos mientras visita una obra en construcción en el barrio de Watts, en Los Ángeles. "Me gustó", dijo Andrés, mientras se limpiaba las manos con un trozo de periódico.

2007

El príncipe vende su casa en Sunninghill Park, cerca del castillo de Windsor, y las noticias sugieren que el comprador pagó un 20% más que el precio de venta de 15 millones de libras.

Se informó que el comprador era Timur Kulibayev, yerno de Nursultan Nazarbayev, entonces presidente de Kazajistán, lo que suscitó la preocupación de que la operación fuera un intento de comprar influencia en Gran Bretaña.

2010

Un reportero encubierto que se hace pasar por un árabe adinerado graba a la exesposa de Andrés, Sarah Ferguson, aparentemente ofreciendo vender acceso al príncipe por 500,000 libras (670,000 dólares al tipo de cambio actual).

2011

Andrés se ve obligado a dimitir como enviado especial de comercio de Gran Bretaña tras las primeras noticias sobre sus vínculos con Epstein.

El príncipe también se enfrentaba a preguntas sobre su amistad con Said Gadhafi, hijo del difunto líder libio Muamar Gadhafi, así como sobre sus vínculos con un traficante de armas libio condenado.

Julio de 2019

Epstein es arrestado por segunda vez por cargos de tráfico sexual y más tarde se suicida en una celda de una cárcel de Nueva York. Las noticias centran la atención pública en las acusaciones de que Andrés mantuvo relaciones sexuales con al menos una adolescente menor de edad traficada por Epstein. Andrés niega las acusaciones.

16 de noviembre de 2019

Andrés intenta detener la avalancha de críticas aceptando ser interrogado ante las cámaras por la reportera de la BBC Emily Maitlis. La entrevista sale mal cuando Andrés defiende su relación con Epstein, no muestra empatía por sus víctimas y ofrece explicaciones de su comportamiento que a mucha gente le cuesta creer. Andrés dice que rompió el contacto con Epstein en diciembre de 2010, una fecha que volverá para atormentarlo.

20 de noviembre de 2020

El Palacio de Buckingham anuncia que Andrés suspenderá todas sus funciones reales "en el futuro previsible". Cuatro días después, el príncipe es despojado de su papel como patrocinador de 230 organizaciones benéficas.

2022

Andrés acepta llegar a un acuerdo en una demanda civil presentada en Nueva York por Virginia Giuffre, quien alegó que fue obligada a tener relaciones sexuales con Andrés cuando tenía 17 años. Aunque Andrés no admitió ninguna de las acusaciones de Giuffre, reconoció que ella había sufrido como víctima de abuso sexual. Los expertos jurídicos estiman que el acuerdo, cuyo importe no se ha revelado, le costó a Andrés hasta 10 millones de dólares.

2024

Los vínculos de Andrés con un presunto espía chino se revelan en documentos judiciales. El empresario y presunto espía fue expulsado del Reino Unido por temor a que supusiera una amenaza para la seguridad nacional. A los responsables de seguridad les preocupaba que el hombre pudiera haber abusado de su influencia sobre Andrés.

25 de abril de 2025

Virginia Giuffre se suicida en Australia, donde vivía desde aproximadamente 2002.

12 de octubre de 2025

Los periódicos británicos revelan que Andrés envió un correo electrónico a Epstein el 28 de febrero de 2011, más de dos meses después de la fecha que el príncipe dijo a Maitlis que había cortado todo contacto con su antiguo amigo. Andrew escribió el correo electrónico tras la continua cobertura mediática del escándalo de Epstein, diciéndole que estaban "juntos en esto" y que "tendrían que superarlo".

17 de octubre de 2025

Andrew dice que renuncia a su título real de duque de York y a otros honores porque "las continuas acusaciones sobre mí distraen la atención del trabajo de Su Majestad y de la familia real".

30 de octubre de 2025

El Palacio de Buckingham anuncia que el rey va a despojar a Andrew de sus títulos restantes y a desalojarlo de su residencia real cerca del castillo de Windsor. Andrew pasará a llamarse Andrew Mountbatten Windsor, y no príncipe, y tendrá que mudarse a una casa privada.

