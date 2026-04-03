Guerra

Segundo avión de EEUU se estrella en Irán

Un avión A-10 de Estados Unidos se estrelló en Irán durante una misión de búsqueda tras el derribo de un F-15E. Teherán afirma que fue atacado.

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Por:N+ Univision y Agencias
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Video Derribo de avión de combate de EEUU: Irán ofrece recompensa millonaria por captura con vida de piloto

Un segundo avión de combate de la Fuerza Aérea de Estados Unidos se estrelló este viernes 3 de abril en Oriente Medio, dejando al único tripulante con vida quien fue rescatado en Irán. Las causas del incidente han generado versiones contradictorias entre autoridades estadounidenses e iraníes.

Se trata de un avión A-10, conocido como Warthog, un avión monoplaza. Medios estatales iraníes se han adjudicado el evento, asegurando que las fuerzas de la defensa aérea de Irán atacaron la aeronave.

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A través de la cadena estatal IRIB, la oficina de relaciones públicas del Ejército de Irán afirmó que el avión fue interceptado y atacado en las cercanías del estrecho de Ormuz.

"Hace una hora, un avión A-10 del enemigo agresor estadounidense fue interceptado y atacado en aguas del sur, alrededor del estrecho de Ormuz, por los sistemas de defensa aérea del país", señaló el comunicado.

Un aviador de la Fuerza Aérea de EE. UU. empuja un carrito junto a un F-15E Strike Eagle en la base aérea de Bagram, Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (Foto AP/Maya Alleruzzo, Archivo)
Un aviador de la Fuerza Aérea de EE. UU. empuja un carrito junto a un F-15E Strike Eagle en la base aérea de Bagram, Afganistán, el 17 de octubre de 2009. (Foto AP/Maya Alleruzzo, Archivo)
Imagen Maya Alleruzzo/AP

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Sin embargo, un funcionario estadounidense, citado por la agencia AP, indicó que la aeronave se estrelló, sin precisar el lugar exacto del accidente.

De acuerdo con agencias internacionales, el avión participaba en la búsqueda de un militar estadounidense que viajaba en un F-15E Strike Eagle derribado también este viernes.

El primer avión derribado este viernes

El diario The New York Times informó que una aeronave de c ombate F-15E Strike Eagle fue derribada este mismo viernes en Irán. El vehículo estaba tripulado por dos personas, un piloto y un oficial de sistemas de armas.

Funcionarios estadounidenses e israelíes informaron que durante un operativo de rescate se logró recuperar a uno de los elementos estadounidenses, mientras que el otro permanece desaparecido.

Asimismo, indicaron que un helicóptero UH-60 Black Hawk estadounidese, que participaba en la búsqueda del elemento, fue alcanzado por fuego terrestre de Teherán; sin que se reporten lesionados. La aeronave fue puesta bajo resguardo en Irak.

El presidente Donald Trump concedió una entrevista a la NBC News, en donde se negó a hacer comentarios sobre el miembro del F-15E Strike Eagle que aún se encuentra desaparecido.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó que el mandatario fue informado de la situación. El Mando Central de Estados Unidos no ha emitido información oficial adicional.

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