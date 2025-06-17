Qué son las bombas 'destructoras de búnkeres' y qué tienen que ver con la instalación nuclear iraní de Fordo

Si Estados Unidos decide apoyar más directamente a Israel en sus ataques contra Irán una opción para Washington sería proporcionarle las llamadas bombas destructoras de búnkeres o 'antibúnkeres', necesarias para dañar significativamente la planta de enriquecimiento de combustible nuclear de Fordo, construida en las profundidades de una montaña.

Dicha bomba tendría que ser lanzada desde una aeronave estadounidense, lo que podría tener amplias repercusiones, incluyendo poner en peligro cualquier posibilidad de que Irán participe en las conversaciones que han sido buscadas por momentos por el presidente Donald Trump sobre su programa nuclear. Funcionarios israelíes también han sugerido que existen otras opciones para atacar la instalación de Fordo en su objetivo de destruir las capacidades nucleares de Irán.

PUBLICIDAD

Aparte de un ataque comando terrestre o un ataque nuclear, la bomba destructora de búnkeres parece ser una opción probable.

¿Qué es la bomba destructora de búnkeres?

'Antibúnkeres' es un término general utilizado para describir bombas diseñadas para penetrar profundamente bajo la superficie antes de explotar. En este caso, se refiere a la última bomba GBU-57 A/B Massive Ordnance Penetrator del arsenal estadounidense. Esta bomba guiada de precisión, de aproximadamente 30,000 libras, está diseñada para atacar búnkeres y túneles profundamente enterrados y reforzados, según la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Se cree que puede penetrar unos 200 pies bajo la superficie antes de detonar, y puede lanzarse en sucesión, lo que permite perforar cada vez más profundo con cada explosión consecutiva.

La bomba lleva una ojiva convencional, pero la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) ha confirmado que Irán está produciendo uranio altamente enriquecido en Fordo, lo que plantea la posibilidad de que se libere material nuclear en la zona si se usa la GBU-57 A/B contra la instalación. Sin embargo, los ataques israelíes a otra instalación nuclear iraní, Natanz, han causado contaminación solo en el lugar del impacto, no en la zona circundante, según la AIEA.

La GBU-57 siendo inspeccionado en la Base Aérea de Whiteman de Missouri, en 2023. Imagen AP

¿Qué tan difícil es atacar Fordo?

Fordo es la segunda instalación de enriquecimiento nuclear de Irán después de Natanz, su principal instalación. Hasta ahora, no se tiene constancia de que los ataques israelíes hayan dañado el salón subterráneo de enriquecimiento de Natanz, ni tampoco han atacado los túneles que los iraníes están excavando cerca.

PUBLICIDAD

Fordo es más pequeña que Natanz y está construida en la ladera de una montaña cerca de la ciudad de Qom, unas 60 millas al suroeste de Teherán. Se cree que la construcción comenzó alrededor de 2006 y se volvió operativa en 2009, el mismo año en que Teherán reconoció públicamente su existencia.

Además de estar enterrada unos 260 pies bajo roca y tierra, se informa que el sitio está protegido por sistemas de misiles tierra-aire iraníes y rusos. Sin embargo, es probable que esas defensas aéreas ya hayan sido destruidas en la campaña israelí.

Aun así, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha dicho que el objetivo de atacar a Irán es eliminar su programa de misiles y nuclear, que describió como una amenaza existencial para Israel, y los funcionarios han dicho que Fordo forma parte de ese plan.

“Esta operación (...) realmente tiene que completarse con la eliminación de Fordo”, dijo Yechiel Leiter, embajador de Israel en Estados Unidos, a Fox News el viernes.

¿Por qué Israel necesita que EEUU esté involucrado?

En teoría, la GBU-57 A/B podría ser lanzada por cualquier bombardero capaz de transportar su peso, pero actualmente solo el bombardero furtivo B-2 Spirit de EEUU ha sido configurado y programado para lanzar esta bomba, según la Fuerza Aérea.

El B-2 es operado exclusivamente por la Fuerza Aérea y es fabricado por Northrop Grumman. Según el fabricante, el B-2 puede transportar una carga útil de 40,000 libras, pero la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha dicho que ha probado con éxito el B-2 equipado con dos bombas 'rompe-búnkeres' GBU-57 A/B, un peso total de aproximadamente 60,000 libras.

PUBLICIDAD

Este bombardero estratégico de largo alcance tiene un alcance de unas 7,000 millas sin repostar y 11,500 millas con un solo repostaje, y puede llegar a cualquier punto del mundo en pocas horas, según Northrop Grumman.

Si Estados Unidos participará o no, es otra cuestión. En la reunión del G7 en Canadá, se le preguntó a Trump qué se necesitaría para que Washington se involucrara militarmente, y respondió: “No quiero hablar de eso”.

En una entrevista el fin de semana con ABC News, al embajador israelí Leiter se le preguntó sobre la posibilidad de que Estados Unidos ayudara a atacar Fordo, y enfatizó que Israel solo ha solicitado ayuda defensiva. “Tenemos varias contingencias (...) que nos permitirán hacer frente a Fordo”, dijo. “No todo es cuestión de, ya sabes, volar y bombardear desde lejos".

Mira también: