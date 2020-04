El país que decidió hacer las cosas diferentes frente al coronavirus y ahora puede estar en problemas

Por eso los negocios y las escuelas han continuado llenos de gente mientras la única regla obligatoria ha sido la de reuniones en grupos de más de 50 y límites a locales de restauración para que la gente no se acumule.

Reino Unido también consideró una estrategia para que el virus se propagara en la población de manera 'controlada' para crear inmunidad. Lo mismo pensaron las autoridades de Países Bajos . Pero en estos dos casos retrocedieron tras ver análisis que mostraban la elevación en el número de fallecidos, por lo que siguieron el consejo de académicos que advirtieron que no tomar medidas podría conducir a muchas más muertes.

Primero, los anticuerpos

"La primera respuesta de ciertas células inmunes... es engullir a estos invasores (virus o bacterias) y procesarlos bioquímicamente... y eso crea un plan de respuesta inmune que resulta en la producción de anticuerpos", detalla. La característica de los anticuerpos es que son muy específicos y solo pueden pelear contra ese virus en particular para eliminarlo del cuerpo.

A propósito, Anders Tegnell, el jefe de epidemiología de Suecia, dijo días atrás que la estrategia era un intento para lograr una "propagación lenta" de la infección y que los servicios de salud no se sobrepasen, y permitir que al menos una parte de la población adquiera inmunidad. Mientras, proteger a los ancianos y las personas vulnerables.

Controversia

Si bien en teoría puede sonar no tan descabellada el planteo de Suecia, muchos expertos advierten que el nuevo coronavirus aún está en primeras fases de estudio y que un planteo como el de la inmunidad puede ser arriesgado.

Mientras que Dinamarca y Noruega han impuesto fuertes cuarentenas, cierre de fronteras y suspendido la actividad escolar y comercial no esencial, y Finlandia ha aislado su principal áreas urbanas .

Los más afectados



"Todavía no sabemos la razón" de los brotes en los hogares de ancianos, dijo la ministra de Salud, Lena Hallengren, días atrás. "O la prohibición de visitas no se ha aplicado o el personal que no creían que tenían síntomas se ha puesto a trabajar", escribió en una columna.