El Vaticano excomulga al arzobispo Vigano, el acérrimo opositor de Francisco que se atrevió a desafiar la autoridad del papa

El Vaticano excomulgó a su exembajador en Estados Unidos, el arzobispo Carlo María Vigano, después de declararlo culpable de cisma, un final inevitable para el clérigo conservador que se convirtió en uno de los críticos más ardientes del papa Francisco.

La oficina de doctrina del Vaticano impuso la pena después de una reunión de sus miembros el jueves e informó a Vigano de su decisión el viernes, según un comunicado de prensa.

La oficina citó la “negativa de Vigano a reconocer y someterse al sumo pontífice, su rechazo a la comunión con los miembros de la Iglesia sujeta a él, y a la legitimidad y autoridad magisterial del Concilio Vaticano Segundo”.

La excomunión del Vaticano significa que Vigano queda formalmente fuera de la Iglesia, y no puede celebrar ni recibir sus sacramentos, por haber cometido uno de los crímenes más graves del derecho canónico: el cisma. Un cisma se produce cuando alguien retira la sumisión al papa o a la comunión de los católicos que están sujetos a él.

Se considera particularmente peligroso para la fe, porque amenaza la unidad de la Iglesia. Y, de hecho, Vigano había creado seguidores de conservadores y tradicionalistas de ideas afines a lo largo de los años mientras profundizaba cada vez más en teorías conspirativas, especialmente desde la pandemia de coronavirus a la que llamó el “gran reinicio” y otras ideas marginales.

Vigano sabía que la declaración de cisma se produciría después de que el Vaticano le informó que iba a iniciar un proceso penal en su contra el mes pasado. Desafiantemente, lo llamó “un honor” y se negó a comparecer en persona o por escrito para defenderse.

El arzobispo, quien emitió una extensa declaración pública el mes pasado justificando su conducta, no respondió directamente a la declaración de cisma en X, su foro habitual. Aproximadamente una hora antes de que se hiciera público el decreto del Vaticano, anunció que celebraría una misa el viernes.

Como embajador del Vaticano en EEUU apoyó teorías conspirativas de la ultraderecha

Vigano saltó a la palestra por primera vez en 2012, durante el primer escándalo Vatileaks, cuando el mayordomo del papa Benedicto XVI filtró los documentos privados del pontífice a un periodista italiano para intentar llamar la atención sobre la corrupción en la Santa Sede.

En algunas de las cartas filtradas, Vigano, entonces número dos en la administración del Estado de la Ciudad del Vaticano, suplicó al papa que no fuera transferido después de exponer la corrupción en la adjudicación de contratos del Vaticano que le costaron a la Santa Sede millones de dólares.

Las súplicas no funcionaron: cuando se publicaron las cartas, Benedicto había transferido a Vigano para ser embajador del Vaticano en Estados Unidos, ciertamente un puesto prestigioso, pero que lo llevó lejos de Roma y lo puso fuera de la carrera para algún día ser cardenal.

Vigano reapareció en escena durante la visita de Francisco a Estados Unidos en 2015, que como nuncio, ayudó a organizar. Todo iba bien hasta que Vigano organizó que Kim Davis, una empleada de Kentucky en el centro del debate sobre el matrimonio homosexual en Estados Unidos, estuviera entre un pequeño grupo de personas en la residencia del Vaticano para saludar a Francisco.

Davis había saltado a la fama por negarse a expedir licencias de matrimonio para no verse obligada a expedir dichos documentos a parejas del mismo sexo. Se convirtió en una heroína para la derecha conservadora de Estados Unidos, con quien Vigano se había identificado cada vez más durante las guerras culturales estadounidenses por el matrimonio homosexual y las cuestiones de libertad religiosa.

Una vez finalizada la visita, Davis y sus abogados afirmaron que el encuentro con Francisco equivalía a una afirmación de su causa. Más tarde, el Vaticano dio vuelta esa afirmación cuando publicó imágenes de lo que dijo fue la “única” audiencia privada que Francisco tuvo en Washington: con un pequeño grupo de personas que incluía a una pareja gay.

El engaño de Vigano al invitar a Davis a reunirse con el papa pareció ponerlo en lo que se convertiría en un rumbo de colisión con Francisco, que explotó en agosto de 2018.

En ese momento, la Iglesia estadounidense se estaba recuperando de un nuevo capítulo en su escándalo de abuso sexual por parte del clero: uno de los miembros más importantes de la Iglesia estadounidense, el cardenal Theodore McCarrick, había sido acusado de abusar sexualmente de un menor y un gran jurado de Pensilvania había iniciado una investigación devastadora sobre décadas de abuso y encubrimiento.

Mientras Francisco finalizaba una tensa visita a Irlanda, Vigano publicó un discurso de 11 páginas acusándolo a él y a decenas de funcionarios estadounidenses y del Vaticano de encubrir a McCarrick. En concreto, Vigano acusó a Francisco de rehabilitar a McCarrick de las sanciones impuestas por Benedicto, pidiéndole que dimitiera.

Las acusaciones fueron explosivas y ayudaron a crear la mayor crisis del entonces joven pontificado de Francisco.

Francisco rápidamente autorizó una investigación interna para determinar quién sabía qué y cuándo sobre la inclinación de McCarrick por acostarse con sus seminaristas.

El informe, publicado en 2020, confirmó que una generación de funcionarios de la Iglesia, incluido el papa Juan Pablo II, habían hecho la vista gorda ante la mala conducta de McCarrick. En gran medida salvó a Francisco, quien finalmente expulsó al clérigo.

Pero el informe también culpó a Vigano por no investigar nuevos reclamos contra McCarrick o hacer cumplir restricciones ordenadas específicamente por el Vaticano.