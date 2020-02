El negocio de fabricar banderas de EEUU para que sean quemadas en manifestaciones en Irán

El dueño de la fábrica, no obstante, igual que muchos iraníes de clase media, espera que las relaciones entre los dos países mejoren. "Confío en que llegará el día en que las banderas que fabricamos sean entregadas como un regalo" , expresó el propietario, Abolfazl Janjani, en declaraciones a la Associated Press.

En los últimos años triplicaron la producción

"¿La producción de banderas de Estados Unidos a ser quemadas representa algún peligro? ¿Le hace daño a alguien? La respuesta es que no. En el peor de los casos, es un insulto ", dijo Janjani. "Pero, ¿qué hay de la producción de armas, de bombas y de drones para aterrorizar a la gente que usan en contra de nuestro pueblo y de nuestro país en general? ¿Eso no le hace daño a mi país?".

"El martirio de nuestro general fue un gran golpe para nosotros. Este año, mientras cosía las banderas, me alegraba de que fuesen a ser quemadas", dijo la mujer. "Estoy llena de odio cuando las coso. No me produce ninguna alegría" .

"No tengo problemas con el pueblo estadounidense, pero no me gusta su presidente", manifestó. "No entendemos por qué es tan hostil con nosotros".