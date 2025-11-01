Trump amenaza atacar a Nigeria ante lo que llama "asesinato de cristianos" por parte de islamistas

El presidente Donald Trump amenazó el sábado con enviar fuerzas estadounidenses a Nigeria con "armas en ristre" si el país más poblado de África no detiene lo que él describió como el asesinato de cristianos por parte de islamistas.

"Si el Gobierno nigeriano sigue permitiendo el asesinato de cristianos, Estados Unidos suspenderá inmediatamente toda ayuda y asistencia a Nigeria, y es muy posible que entre en ese país ahora deshonrado, 'con las armas en ristre', para acabar por completo con los terroristas islámicos que están cometiendo estas horribles atrocidades", afirmó en el presidente estadounidense en rede sociales.

PUBLICIDAD

"Por la presente, ordeno a nuestro Departamento de Guerra que se prepare para una posible acción. Si atacamos, será rápido, despiadado y al punto, ¡igual que los terroristas atacan a nuestros QUERIDOS cristianos!", indicó Trump.

La advertencia de una posible acción militar se produjo después de que el presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, rechazara el sábado el anuncio realizado un día antes por Trump de que designaba al país africano como "país de especial preocupación" por supuestamente no haber frenado la persecución de los cristianos.

Aunque hay regiones de Nigeria donde existe una cruenta violencia los ataques tienen diversos motivos, algunos de motivación religiosa por parte de grupos radicales tienen como objetivo tanto a cristianos como a musulmanes. Pero también hay enfrentamientos entre agricultores por los recursos, rivalidades comunitarias, grupos secesionistas y enfrentamientos étnicos, por lo que no puede decirse que exista una persecución de cristianos como la plantea el presidente.

En una declaración publicada el sábado en las redes sociales, Tinubu afirmó que la caracterización de Nigeria como un país intolerante en materia religiosa no refleja la realidad nacional.

"La libertad religiosa y la tolerancia han sido un principio fundamental de nuestra identidad colectiva y siempre lo seguirán siendo", afirmó Tinubu. "Nigeria se opone a la persecución religiosa y no la fomenta. Nigeria es un país con garantías constitucionales para proteger a los ciudadanos de todas las confesiones".

PUBLICIDAD

Trump afirmó el viernes que "el cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria" y que "los islamistas radicales son los responsables de esta matanza masiva".

La caracterización que hace el presidente de la situación en Nigeria recuerda cuando, a principios de su segundo mandato, aseguró que en Sudáfrica los blancos son víctimas de un supuesto genocidio, algo que niega el gobierno sudafricano y no tiene respaldo en organizaciones que monitorean asuntos africanos.

Nigeria, violencia en varios frentes internos

La amenaza de Trump se produjo semanas después de que el senador Ted Cruz instara al Congreso a designar a Nigeria como violador de la libertad religiosa con acusaciones de "asesinato en masa de cristianos".

La población de Nigeria, de 220 millones de habitantes, se divide casi a partes iguales entre cristianos y musulmanes. El país se enfrenta desde hace tiempo a la inseguridad en varios frentes, entre ellos el grupo extremista Boko Haram, que busca establecer su interpretación radical de la ley islámica y también ha atacado a los musulmanes que considera que no son lo suficientemente musulmanes.

Pero los ataques en Nigeria tienen diversos motivos. Hay algunos de motivación religiosa que tienen como objetivo tanto a cristianos como a musulmanes, enfrentamientos entre agricultores y pastores por la disminución de los recursos, rivalidades comunitarias, grupos secesionistas y enfrentamientos étnicos.

Aunque los cristianos se encuentran entre los objetivos, los analistas afirman que la mayoría de las víctimas de los grupos armados son musulmanes del norte de Nigeria, de mayoría musulmana, donde se producen la mayoría de los ataques.

PUBLICIDAD

La cancillería nigeriana reiteró que el país está comprometido a proteger a los ciudadanos de todas las regiones. "El Gobierno Federal de Nigeria seguirá defendiendo a todos los ciudadanos, independientemente de su raza, credo o religión", afirmó Kimiebi Ebienfa, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores en una declaración realizada este sábado.

"Al igual que Estados Unidos, Nigeria no tiene más remedio que celebrar la diversidad, que es nuestra mayor fortaleza".

Nigeria fue incluida por primera vez en la lista de países de especial preocupación por parte de Estados Unidos en 2020 por lo que el Departamento de Estado denominó "violaciones sistemáticas de la libertad religiosa". La designación, que no señalaba específicamente los ataques contra los cristianos, fue retirada en 2023 en lo que los observadores consideraron una forma de mejorar las relaciones entre los países antes de la visita del entonces secretario de Estado Antony Blinken, durante el gobierno de Joe Biden.

Vea también: