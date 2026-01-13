Abuso sexual El gobierno español pide “que no haya espacios de impunidad” y que se investiguen “hasta el final” las acusaciones contra Julio Iglesias La vicepresidenta española Yolanda Díaz califica los relatos de “escalofriantes” tras la investigación publicada por elDiario.es y N+ Univision. El gobierno de España no se ha planteado retirarle a Iglesias la medalla de las Bellas Artes con la que se condecoró al cantante en 2010.



Video Los testimonios contra Julio Iglesias: extrabajadoras lo acusan así de presunto abuso

El gobierno español reiteró este martes su “compromiso firme, contundente y rotundo ante cualquier violencia, acoso o agresión contra las mujeres” después de la investigación publicada por elDiario.es y N+ Univision sobre las denuncias de agresión sexual de extrabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias contra el cantante.

"Vamos a trabajar y seguimos trabajando para que no haya ningún espacio de impunidad en ningún ámbito de la sociedad y desde luego no vamos a mirar hacia otro lado jamás ante cualquier situación como este caso", respondió la portavoz, Elma Saiz, en una rueda de prensa tras una reunión del Consejo de Ministros del gobierno español.

La portavoz, que ha asegurado que “el trabajo periodístico” le merece “muchísimo respeto”, se ha limitado a situarse “siempre al lado de las víctimas”. Moncloa ha medido mucho sus respuestas sobre las denuncias en las que dos mujeres relatan haber sufrido violencia sexual por parte del cantante cuando trabajaban como internas en sus residencias de Punta Cana (República Dominicana) y en Lyford Cay (Bahamas).

Saiz ha sorteado las preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que el Gobierno retire a Julio Iglesias la Medalla al Mérito en las Bellas Artes con la que se le condecoró en el año 2010. Tampoco ha querido dar su opinión sobre el planteamiento de Más Madrid, que ha pedido tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad que le quiten sus condecoraciones.

La portavoz ha aprovechado, eso sí, para arremeter contra la ultraderecha porque “son negacionistas de la violencia de género”. “Es importante que seamos contundentes contra esa lacra y no blanqueemos a la ultraderecha”, ha apostillado.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad pide que “se investigue, se aclare lo sucedido y se llegue hasta el final” tras las acusaciones las antiguas trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias.

Ambas mujeres, que utilizan nombres ficticios para proteger su identidad, describen un contexto de control, intimidación y acoso continuo por parte de Iglesias, que, según sus testimonios, sufrieron presiones para mantener encuentros sexuales y relatan vejaciones físicas, verbales y humillaciones. Los hechos ocurrieron en 2021, cuando el cantante tenía 77 años. “A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible”, sostiene Rebeca, una de las entrevistadas.

Periodistas de elDiario.es y N+ Univision se han puesto en contacto en repetidas ocasiones y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que estos medios le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias.

"Esclavitud del siglo XXI"

La noticia ha provocado una cascada de reacciones, entre ellas la de la vicepresidenta segunda del gobierno español Yolanda Díaz, que ha calificado de “escalofriantes” los testimonios y agradece la denuncia “a las mujeres valientes y a las periodistas” de elDiario.es que han trabajado en la investigación. “Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”, ha dicho a través de Bluesky.

El Ministerio de Cultura de España ha considerado que las informaciones son “perturbadoras” y “repugnantes”; además de apuntar a una vulneración “muy grave” de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos. Ante estos hechos, la cartera liderada por Ernest Urtasun sostiene que no cabe ni la “tolerancia” ni la “equidistancia”.

También valora que lo más importante ahora es que la Justicia haga su trabajo e investigue “hasta el final”, y recuerdan que las mujeres que han denunciado “no están solas” y cuentan con el apoyo del Gobierno. Desde el Ministerio aseguran que la protección de las víctimas es una prioridad y lanzan un mensaje “inequívoco”: “Tolerancia cero contra cualquier forma de abuso y todo el respaldo a quienes se atreven a denunciar”.

Fuentes del grupo parlamentario Sumar en el Congreso de España han recalcado su apoyo a las denunciantes y reclaman también que se investiguen las acusaciones. “Estamos con las víctimas, como no puede ser de otro modo. Que se investigue y caiga todo el peso de la ley, sea quien sea”, sostienen desde la formación.

En la misma línea se ha expresado la diputada de Compromís en el Congreso, Àgueda Micó, que ha calificado de “gravísimos” los hechos y “un ejemplo más de dominación por parte de privilegiados: hombres blancos y ricos sobre mujeres en una relación de superioridad”, apunta la parlamentaria en referencia a la situación de poder de Julio Iglesias ante sus empleadas, mujeres del servicio doméstico internas.

Más reacciones en España

“Es importante que se rompa el silencio”, ha dicho la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que ha calificado lo relatado por las extrabajadoras “no solo de violencia sexual” sino también de “explotación laboral” y “esclavitud del siglo XXI”. “Se acabó la impunidad, los agresores van a caer”, ha añadido Belarra, que ha reclamado al Gobierno que “empiece a aplicar la ley del solo sí es sí para que las víctimas tengan apoyo”.

La exdelegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rosell, ha asegurado en X que la investigación, en la que elDiario.es ha estado inmerso durante tres años, describe “servidumbre con rasgos de esclavitud y de trata”.

“Se mezcla la violencia sexual con otras violaciones de derechos: explotación, control de la intimidad, comunicaciones, salud...por el 'dueño y señor'”. Las reacciones se suman a la petición de Más Madrid, que ha reclamado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que retiren a Julio Iglesias el título de Hijo Predilecto y la Medalla de Oro.

En los sindicatos mayoritarios, CCOO y UGT, las responsables de Igualdad celebran la investigación de elDiario.es sobre una realidad a menudo “invisibilizada” y que permanece “en la oscuridad del hogar”, sostiene Lola Navarro, vicesecretaria general de UGT. “Es vital que se saque a la luz lo que sufren muchas mujeres todos los días, tanto empleadas del hogar como trabajadoras de ayuda a domicilio”.