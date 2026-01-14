Abuso sexual Laura y Rebeca hablan tras la denuncia contra Julio Iglesias: “No merecíamos el maltrato físico, psíquico y sexual que sufrimos” Ahora que la acusación de estas dos exempleadas contra el cantante está ya en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ambas explican las razones por las que han dado este paso, entre ellas la situación de otras mujeres en esas casas: “Quiero que el impacto de mi voz les dé fuerza para que ellas también hablen”.





Estuvieron calladas mucho tiempo. Tuvieron dudas de hablar, de ser juzgadas, de las consecuencias que podía traer para ellas señalar a una persona poderosa. Pero las palabras de Laura y Rebeca (dos nombres que ocultan la verdadera identidad de estas mujeres) han aparecido en medios de comunicación de todo el mundo. Estas exempleadas del cantante han relatado el clima de terror en el que vivieron en las mansiones del artista en República Dominicana y Bahamas: de gritos y humillaciones a tocamientos, besos no consentidos y agresiones sexuales. Las historias que decidieron compartir con elDiario.es y Univision Noticias en una investigación que llevó tres años poder publicar, han cristalizado en una denuncia presentada por abogadas de la organización Women's Link Worldwide en la Fiscalía de la Audiencia Nacional española.

Ahora es el tiempo de explicar por qué han tomado esta decisión y qué supone para ellas. “Yo creo que el impacto de que nosotras acudamos a la justicia es enviar ese mensaje a todas las víctimas de esta persona, de Julio Iglesias, a que hablen y que crean en la justicia. Que entiendan que no fue algo que les pasó a ellas nada más. Esto es algo que esta persona viene haciendo desde hace muchos años”, asegura Laura.

“Quiero que mi voz les dé fuerza y hablen, y entre todas logremos hacer justicia. No lo hago solo por mí, también lo hago por ellas, porque no es justo ni lo que yo viví ni lo que vivió ninguna de mis compañeras en esa casa. Entramos a esa casa a trabajar dignamente y no merecíamos todo el maltrato físico psicológico, y sexual”, afirma.

“Los delitos que se cometieron en este caso deben decirse. No se pueden callar porque, cuando te callas un delito, te vuelves cómplice del mismo”, dice Laura. “Por eso estoy haciendo esto y hablando, no puedo ser cómplice”.

Alejada del impacto por consejo terapéutico

Laura ha estado al tanto de las publicaciones de elDiario.es y Univision pero ha preferido, por consejo terapéutico, mantenerse alejada del impacto que han causado. Ha preferido “escoger sus batallas” y no estar pendiente de las redes sociales: “Mi batalla es la acción legal”. El futuro de esa acción está en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Los episodios que ha relatado Laura sucedieron en las mansiones del artista en el año 2021. En concreto, Laura asegura que Julio Iglesias la besó en la boca y le tocó los pechos en contra de su voluntad, apretándole los pezones hasta hacerle daño. Rebeca, por su parte, cuenta que el artista español, que en ese momento tenía 77 años, la mandaba llamar a su habitación muchas veces al acabar la jornada laboral para tener encuentros sexuales. Describe penetraciones con los dedos sin que ella diera su consentimiento.

Periodistas de elDiario.es y Univision Noticias se pusieron en contacto en distintos momentos y por diferentes vías con Julio Iglesias y con su abogado, sin obtener respuesta a las preguntas que se le hicieron llegar por email, mensajes telefónicos y cartas entregadas en sus residencias.

Noción de justicia

“Estuve googleando la definición de justicia y la justicia es todas las acciones morales y legales que hace una persona”, explica Laura. “La justicia llega cuando estas acciones morales no son justas”, añade. “Espero que, como su nombre lo dice, hagan justicia”.

“Todas las mujeres que entran a trabajar, y quiero que esto quede bien claro, en la casa de Julio Iglesias son víctimas. Porque sus acciones morales no van con los derechos humanos”, recalca.