Abuso sexual

Julio Iglesias pide que se archive la denuncia en su contra de dos exempleadas por presuntas agresiones sexuales

El abogado del cantante defiende que se debe archivar la denuncia ya que los presuntos delitos "deben perseguirse en el lugar de comisión" y porque las denunciantes no son españolas "ni residen habitualmente en España". El caso fue revelado en una investigación de elDiario.es en colaboración con Univision Noticias.

Univision y AFP picture
Por:Univision y AFP
add
Síguenos en Google
Video Los testimonios contra Julio Iglesias: extrabajadoras lo acusan así de presunto abuso 

El artista español Julio Iglesias, superestrella de la canción latina, pidió que se archive la denuncia en su contra presentada en Madrid por dos exempleadas por presuntos delitos sexuales y trata de personas al considerar que la justicia española no tiene jurisdicción, según un escrito remitido por su abogado.

La "Fiscalía de la Audiencia Nacional debe declarar, sin más trámite, la falta de jurisdicción española para el conocimiento de los hechos denunciados, archivando de forma inmediata las Diligencias de Investigación preprocesal incoadas y detener la campaña mediática que se ha puesto en marcha, con grave daño reputacional" para el cantante, de 82 años, indicó el letrado José Antonio Choclán en su escrito dirigido a la Fiscalía de esta instancia especializada en asuntos sensibles, con sede en Madrid.

PUBLICIDAD

Dos exempleadas del artista latino que más discos vendió en el mundo presentaron una denuncia en España afirmando, entre otros detalles, haber sido víctimas de presuntas vejaciones y acoso sexual por parte de Julio Iglesias quien, según ellas, abusaba de su poder con empleadas frecuentemente jóvenes y en situación de precariedad.

Una de ellas también describió penetraciones no consentidas. De acuerdo con la investigación llevada a cabo por el medio español elDiario.es en colaboración con Univision Noticias, los presuntos abusos habrían ocurrido en 2021, en las mansiones del artista en la República Dominicana y en las Bahamas.

Más sobre Abuso sexual

Denuncias de abusos laborales contra Julio Iglesias
1 mins

Denuncias de abusos laborales contra Julio Iglesias

América Latina
Las ecografías y pruebas de VIH o clamidia que Julio Iglesias “imponía” a sus empleadas: “Tuvieron acceso a todos los resultados”
6 mins

Las ecografías y pruebas de VIH o clamidia que Julio Iglesias “imponía” a sus empleadas: “Tuvieron acceso a todos los resultados”

América Latina
Qué hay detrás de Julio Iglesias, el “latin lover devorador de señoras”
1 mins

Qué hay detrás de Julio Iglesias, el “latin lover devorador de señoras”

América Latina
Laura y Rebeca hablan tras la denuncia contra Julio Iglesias: “No merecíamos el maltrato físico, psíquico y sexual que sufrimos”
3 mins

Laura y Rebeca hablan tras la denuncia contra Julio Iglesias: “No merecíamos el maltrato físico, psíquico y sexual que sufrimos”

América Latina
El gobierno español pide "que no haya espacios de impunidad" y que se investiguen "hasta el final" las acusaciones contra Julio Iglesias
5 mins

El gobierno español pide "que no haya espacios de impunidad" y que se investiguen "hasta el final" las acusaciones contra Julio Iglesias

América Latina
Exclusiva: Dos mujeres acusan al cantante Julio Iglesias de agresiones sexuales
1 mins

Exclusiva: Dos mujeres acusan al cantante Julio Iglesias de agresiones sexuales

América Latina
Dos mujeres denuncian en España a Julio Iglesias por agresión sexual y trata de seres humanos
1 mins

Dos mujeres denuncian en España a Julio Iglesias por agresión sexual y trata de seres humanos

América Latina
Testimonios de agresiones sexuales contra Julio Iglesias
1 mins

Testimonios de agresiones sexuales contra Julio Iglesias

América Latina
México y la pederastia de los curas: los crímenes que oscurecen la devoción de uno de los países más católicos del mundo
2 mins

México y la pederastia de los curas: los crímenes que oscurecen la devoción de uno de los países más católicos del mundo

América Latina
“Bájate los shorts”: el caso de pederastia del sacerdote mexicano más buscado por Interpol
4:47

“Bájate los shorts”: el caso de pederastia del sacerdote mexicano más buscado por Interpol

América Latina

Únete gratis a nuestro canal de WhatsApp: Haz clic aquí para estar al tanto de las noticias y no perderte ninguna actualización.

El letrado del cantante defiende, por ello, el archivo de la denuncia, ya que los presuntos delitos "deben perseguirse en el lugar de comisión" y que, solo en caso de que eso no sea posible, entonces "podrían ser, eventualmente, perseguibles en España".

Tampoco las denunciantes son españolas "ni residen habitualmente en España", agrega.

"No cabe que la Fiscalía española se atribuya el poder unilateral de convertirse en un Fiscal Universal, tampoco los tribunales españoles, ni que a la víctima se le otorgue un derecho de opción sobre la jurisdicción que le resulte más conveniente", continúa.

Notas Relacionadas

Testimonios de agresiones sexuales contra Julio Iglesias

Testimonios de agresiones sexuales contra Julio Iglesias

América Latina
1 min


Las organizaciones Women's Link y Amnistía Internacional, que apoyan a las denunciantes, habían indicado que los presuntos hechos se denunciaron en España, y no en los países donde supuestamente ocurrieron, porque la legislación española puede ser más favorable para estos casos.

PUBLICIDAD

Las dos denunciantes deben ser escuchadas próximamente por la justicia española, que les concedió el estatuto de testigos protegidos, según las asociaciones.

Nacido en 1943, Julio Iglesias se hizo famoso con temas como 'Soy un truhán, soy un señor', 'Gwendolyne' o 'Me olvidé de vivir'.

De fama internacional, especialmente en España y Latinoamérica antes de una exitosa etapa en Miami, Iglesias vio despegar su carrera en la década de 1970.

Con ocho hijos reconocidos de dos matrimonios, es padre del también exitoso cantante Enrique Iglesias.

Video Julio Iglesias responde a denuncias de agresiones y niega las acusaciones
Relacionados:
Abuso sexualJulio IglesiasRepública DominicanaEspañaBahamas

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX