Afganistán

Reportan liberación de Dennis Coyle, detenido en Afganistán: Por este motivo dejaron salir al académico

Este martes se reportó la liberación del académico Dennis Coyle, luego de más de un año detenido en Afganistán

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Este martes 24 de marzo de 2026 se informó de la liberación del académico estadounidense Dennis Coyle, luego de más de un año detenido en Afganistán.

De acuerdo con la fundación James Foley, Dennis Coyle fue detenido el 27 de enero de 2025 “sin motivo alguno en Afganistán”.

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“Dennis era investigador y estudiaba las lenguas afganas cuando fue secuestrado por los talibanes. A pesar de que nunca se le ha imputado ningún delito, Dennis ha permanecido recluido en régimen de aislamiento en un sótano”, señaló la fundación en una publicación en Instagram.

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¿Por qué liberaron a Dennis Coyle?

De acuerdo con información de la agencia de noticias AP, que cita al Ministerio de Asuntos Exteriores de Afganistán, “el investigador académico fue puesto en libertad en Kabul, la capital del país, con motivo del Eid al-Fitr, la festividad que sigue al Ramadán, el mes sagrado musulmán de ayuno”.

Según el comunicado, la liberación se produjo tras una petición de su familia y después de que el Tribunal Supremo del país “considerara suficiente su anterior encarcelamiento”.

Coyle fue detenido en enero de 2025 acusado de violar la ley, aunque las autoridades afganas nunca revelaron públicamente qué leyes se le imputaban.

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