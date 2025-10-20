'Chica de nadie': memorias póstumas de Virginia Giuffre describen inquietantes detalles del caso Epstein

Casi seis meses después de que se quitara la vida, saldrá a la luz este martes 21 de octubre 'Chica de nadie' ( 'Nobody's girl'), las memorias póstumas de Virginia Giuffre, una de las víctimas de la red de abuso y tráfico sexual del criminal pedófilo Jeffrey Epstein.

Giuffre, conocida como Jenna, se suicidó a los 41 años el pasado mes de abril en Australia, pero dejó unas memorias coescritas junto a la periodista Amy Wallace en las que resume en detalles poco conocidos sus vivencias personales como parte de la trama del financiero Epstein, quien se ahorcó en prisión, y su cómplice, Ghislaine Maxwell, que actualmente cumple una condena de 20 años de cárcel, en buena medida gracias al testimonio de Giuffre.

En 'Chica de nadie', un libro que aunque no contiene grandes revelaciones sobre el caso Epstein sí da detalles desgarradores de lo que vivió la víctima, quien fuera una de las principales denunciantes de todo ese entramado cuenta que temía "morir como esclava sexual" de Epstein y su círculo.

Los primeros extractos del libro provienen de varios medios que han tenido acceso a copias antes de su publicación esta semana.

Lo más próximo a una revelación en el libro es la descripción que hace del violento encuentro sexual con uno de los tantos hombres con los que Epstein la obligó a tener relaciones, y a quien describe como "político" y "ex primer ministro" y alguien demasiado poderoso para nombrarlo. Según las memorias, el hombre la estranguló y la golpeó hasta dejarla casi inconsciente y cuando ella le contó a Epstein lo ocurrido, este le respondió: "Ya te pasará alguna vez".

El propio Epstein la abusaba sádicamente, cuenta la mujer, y la sometía a sexo sadomasoquista que le causaba “tanto dolor que rezaba por desmayarse”.

"Sé que es mucho para asimilar pero por favor, no dejen de leer", reza el libro.

Giuffre, nacida en California en 1983, contó que había sido abusada sexualmente desde los 6 años. "Me habían sexualizado contra mi voluntad y sobreviví consintiendo. Era complaciente, incluso cuando complacer a los demás me costaba caro. Durante 10 años, los hombres habían camuflado su abuso contra mí con un falso manto de «amor». Epstein y Maxwell sabían perfectamente cómo explotar esa misma vena corrupta", escribió Giuffre en un fragmento del libro citado por el diario The Guardian.

Si bien a grandes rasgos lo que cuenta en el libro ya ha sido reportado, lo desgarrador e inquietante son los detalles. Giuffre cuenta, por ejemplo, que las jóvenes -muchas menores de edad y que el financiero compartía con amigos ricos e influyentes- debían lucir “infantiles”.

“Durante mis años con ellos, me entregaron a decenas de hombres ricos y poderosos. Fui usada y humillada de forma habitual —a veces asfixiada, golpeada y ensangrentada. Llegué a creer que moriría como esclava sexual”, escribió, según el adelanto de la BBC, que tuvo acceso al texto íntegro.

Las relaciones con el príncipe Andrés

Giufre detalla en el libro cómo tuvo relaciones sexuales con el príncipe Andrés en tres ocasiones distintas, una de ellas junto al propio Epstein y unas ocho mujeres jóvenes más, a modo de "orgía", en la isla privada de Epstein.

El primer encuentro fue en marzo de 2001. Maxwell la despertó ese día diciéndole que sería un “día especial” y que, “como Cenicienta”, iba a conocer a un “apuesto príncipe”.

Cuando se encontraron, Maxwell le pidió al príncipe que adivinara la edad de la joven y este, entonces de 41 años, “acertó: diecisiete”, según escribe Giuffre. “Mis hijas son apenas un poco menores que tú”, habría comentado él.



El príncipe Andrés siempre ha negado cualquier comportamiento indebido y alcanzó un acuerdo económico con ella en 2022, pero ahora la policía de Londres está investigando si en 2011 intentó desacreditarla pidiéndole a un policía asignado como su guardaespaldas que buscara información comprometedora de ella.

El pasado viernes, el Palacio de Buckingham anunció que Andrés acordó renunciar al uso del título de duque de York y otros pronombres reales otorgados por su madre, la reina Isabel II, después de que surgieran correos electrónicos que mostraban que había mantenido contacto con Epstein por más tiempo del que había admitido previamente.

Andrés, quien ha continuado negando "con firmeza" las acusaciones en su contra, también renunciará a la Orden de la Jarretera de caballería, la más antigua y prestigiosa de Reino Unido.

¿Sale Donald Trump en el libro de Virginia Giuffre?

Virginia Giuffre describe que en el verano de 2000, cuando tenía 16 años, comenzó a trabajar en el club privado Mar‑a‑Lago, en Palm Beach, Florida, propiedad de Donald Trump. Allí trabajaba su padre y ella relata cómo aquel entorno glamuroso le prometía un nuevo comienzo, tras una adolescencia complicada y una mediana infancia marcada por el abuso.

En el libro indica un momento concreto: su padre la presentó ante Trump en las oficinas del club. Trump, según su relato, la saludó cordialmente, le preguntó si cuidaba niños y le pareció “amigable”. Sin embargo, Giuffre recalca que ese encuentro se limitó a ese saludo.

La editorial del libro confirma que aunque Trump aparece mencionado, no hay acusaciones de abuso directo contra él por parte de Giuffre. Su mención, más bien, sirve para situar el inicio de la historia: el lugar, el contexto de reclutamiento, el ambiente en el que fue contactada por Ghislaine Maxwell y entró al círculo de Jeffrey Epstein.

El propio Trump contó recientemente que cortó su relación con Epstein después de que este le "robara" a jóvenes empleadas de Mar-a-Lago. El presidente reconoció que una de las jóvenes que supuestamente Epstein se "llevó" era Virginia Giuffre.

Tras las declaraciones de Trump, la familia de Giuffre cuestionó hasta qué punto el presidente estaba al tanto entonces de los delitos y prácticas sexuales del financista cuando supo que varias mujeres jóvenes, incluso menores de edad, se habían ido a trabajar para él.

