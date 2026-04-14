Noticias Compra parisino boleto de 100 euros y gana un Picasso de un millón en rifa benéfica La rifa internacional vendió 120 mil boletos y recaudó más de 12 millones de euros para financiar investigaciones contra el alzhéimer y otros proyectos sociales.



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Un parisino no podía creer su suerte este martes al enterarse de que había ganado un cuadro de Pablo Picasso, valorado en un millón de dólares, con un boleto de rifa de 117 dólares.

"¿Cómo puedo comprobar que no es una estafa?", preguntó Ari Hodara, de 58 años, después de que los organizadores lo llamaran tras el sorteo celebrado en la casa de subastas Christie’s, en la capital francesa.

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Hodara se describió a sí mismo como un aficionado al arte, admirador de Picasso, y relató que compró su boleto durante el fin de semana tras enterarse por casualidad de la rifa benéfica durante una comida en un restaurante.

"Primero le daré la noticia a mi esposa, que aún no ha regresado del trabajo", comentó Hodara, ingeniero de ventas.

La tercera edición de la lotería '1 Picasso por 100 euros' tenía como premio la obra de Picasso *Cabeza de mujer* (Head of a Woman), un retrato de su musa y compañera sentimental durante muchos años, Dora Maar. Esta obra, realizada en gouache sobre papel, fue pintada por el artista en 1941.

El sorteo en línea ofrecía la oportunidad de ganar un retrato del artista español, valorado en un millón de dólares, con el fin de recaudar fondos para la investigación del alzhéimer.

Los organizadores informaron que se vendieron los 120,000 boletos disponibles en todo el mundo, generando una recaudación de 12 millones de euros (14 millones de dólares). De esa suma, un millón de euros se destinará a la Opera Gallery, una galería de arte internacional propietaria del cuadro.

Gilles Dyan, fundador de la galería, explicó que ofreció la obra a un precio preferencial, dado que su valor de mercado para el público se situaba en 1,45 millones de euros.

En la primera edición de la rifa, celebrada en 2013, el ganador fue un hombre de Pensilvania que trabajaba en una empresa de sistemas de rociadores contra incendios; el premio fue la obra *Hombre con sombrero de ópera* (Man in the Opera Hat), pintada por el maestro español en 1914, durante su periodo cubista.

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El óleo sobre lienzo *Naturaleza muerta* (Still Life) fue el premio de la rifa celebrada en 2020, resultando ganadora Claudia Borgogno, una contable italiana a quien su hijo le había regalado el boleto por Navidad.

Pintada en 1921, dicha obra fue adquirida para la rifa al multimillonario coleccionista de arte David Nahmad, quien, en una entrevista con la agencia Associated Press, sostuvo que el propio Picasso habría aprobado que una de sus obras fuera sorteada de este modo. Picasso falleció en 1973.

La Fundación para la Investigación del Alzheimer, organizadora de la rifa benéfica, tiene su sede en uno de los principales hospitales públicos de París y afirma haberse convertido en el principal financiador privado de Francia en el ámbito de la investigación médica relacionada con el Alzheimer desde su fundación en 2004.

Los organizadores señalaron que las dos rifas anteriores de obras de Picasso recaudaron un total de más de 10 millones de euros, destinados a actividades culturales en el Líbano y a programas de agua e higiene en África.