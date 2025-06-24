El hombre de 39 años detenido por organizar una "boda" con una niña de 9 en Disneyland Paris

Las autoridades francesas fijaron prisión preventiva contra un británico de 39 años por organizar una boda falsa con una menor de 9 en el parque de atracciones de Disneyland en París, indicó este martes la fiscalía local.

Algunos de los invitados a la "boda", que eran personas contratadas, pensaron que se trataba de un matrimonio infantil ilegal, pero los investigadores creen que la supuesta ceremonia fue un montaje. Al parecer, la madre de la niña dijo que quería que se sintiera como una "princesa" de Disney por ese día, informaron las autoridades.

PUBLICIDAD

Sin embargo, el hombre de 39 años, del que las autoridades no revelaron su identidad, cuenta con antecedentes en el Reino Unido por "delitos sexuales contra menores", y está acusado de fraude, abuso de confianza, lavado de dinero y usurpación de identidad, según el fiscal de la ciudad de Meaux, en Francia.

El hombre detenido también tenía una orden de búsqueda en su país por incumplir las obligaciones del registro británico de autores de delitos sexuales, en el cual está inscrito, agregó en un comunicado el fiscal Jean-Baptiste Bladier.

También fueron detenidas otras tres personas: la madre de la niña, de 41 años, una mujer de Lituania de 24 años que iba a actuar como hermana de la novia, y un hombre letón de 55 años, quien sería el padrino.

Así fue la boda falsa en Disneylan Paris de un hombre de 39 años con una menor

Las autoridades aún buscan esclarecer las circunstancias de esta boda organizada el pasado sábado al amanecer en un complejo privado en Disneyland Paris. Las primeras investigaciones revelaron que el "matrimonio” era en realidad una ceremonia ficticia destinada a ser filmada de manera privada", según la fiscalía.

El evento causó conmoción, ya que la supuesta novia era una niña ucraniana de 9 años. Además, no todos los invitados, que en su mayoría eran personas contratadas, estaban informados de que la boda no era real, según una fuente policial.

Dos invitados contratados alertaron a las autoridades luego de que vieran a la niña vestida de novia, reportó la BBC.

PUBLICIDAD

Una mujer que dice haber sido contratada para interpretar el papel de una invitada declaró a la cadena BFMTV que cuando llegó a Disneyland Paris vio a una "niña vestida de blanco con el pelo recogido y vi a una mujer que la cargó en brazos... y me quedé en shock, me eché a llorar". "Cuando vi (que era una) niña... fue horroroso".

Bladier precisó el domingo que la niña ucraniana, llegó a Francia dos días antes del evento, y que no sufrió "ninguna violencia ni física ni sexual" y "no fue obligada a desempeñar este papel" de novia.

Según la fiscalía, Disneyland fue engañada, ya que "el organizador usurpó la identidad de un ciudadano letón y utilizó documentos falsos para poder rentar de manera privada el parque".

El evento debía llevarse a cabo por la mañana, fuera del horario de apertura al público, "por un costo total de 130,000 euros" (unos 150,000 dólares), dijeron las autoridades locales.

Pero Disneyland Paris aseguró en un comunicado enviado a AFP, que fue "inmediatamente cancelado" por su equipo "tras identificar importantes irregularidades".

Mira también: