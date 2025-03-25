Émile Soleil tenía 2 años cuando desapareció misteriosamente. Sus abuelos son ahora los principales sospechosos de su muerte

Video Un niño de 4 años muere por posible exposición al fentanilo en un refugio de Nueva York

La larga investigación sobre la misteriosa desaparición y muerte de un niño francés en 2023 dio este martes un giro inesperado, cuando la policía detuvo a sus abuelos y a otros dos familiares sospechosos de homicidio voluntario.

La muerte de Émile Soleil, un niño de dos años y medio que desapareció en un pueblo de los Alpes franceses en julio de 2023, sigue sin explicación, incluso tras el hallazgo de su cráneo y dientes por una senderista nueve meses después de su desaparición.

Los fiscales dijeron entonces que la causa de su muerte podría haber sido "una caída, un homicidio involuntario o un asesinato". La policía encontró más tarde otros huesos y prendas de vestir del niño.

Émile pasaba unos días en la residencia vacacional de sus abuelos maternos en la pequeña aldea de Le Haut-Vernet, situada a 3,900 pies de altitud en los Alpes, cuando desapareció el 8 de julio de 2023.

La última vez que se le vio con vida caminaba por una de sus calles. La madre y el padre de Émile estaban ausentes el día de su desaparición, aunque sí estaban sus abuelos y otros miembros de la familia.

Lo que se sabe del caso de Émile Soleil el niño desaparecido en Francia

Algunos medios de comunicación se habían centrado en el papel del abuelo del niño, Philippe Vedovini.

El hombre había sido interrogado en la década de 1990 por presuntos actos de violencia y agresiones sexuales en un colegio privado, pero la policía había considerado inicialmente su posible implicación en la muerte de Emile solo como una de las muchas hipótesis.

Las especulaciones sobre la inminencia de un avance en el caso resurgieron a principios de este mes, cuando los investigadores regresaron al pueblo.

El 13 de marzo investigadores volvieron a Le Haut-Vernet y varios agentes incautaron una gran jardinera colocada a la entrada de la iglesia San Martín, en la que se hallaron restos de sangre, indicó a AFP una fuente próxima al caso.

Las autoridades también inspeccionaron el domicilio de los abuelos en La Bouilladisse, una localidad de 6,000 habitantes cercana a Marsella.

Las detenciones del martes fueron el resultado de una investigación realizada "en los últimos meses", declaró indicó el fiscal Jean-Luc Blachon a los periodistas.

Dijo que la policía científica estaba examinando "varios puntos de la zona".

La desaparición de Émile Soleil conmocionó a Francia desde el día uno

Pocas horas después de que se alertara a las autoridades de la desaparición de Emile, cientos de personas se unieron a la policía y al ejército para buscar al niño en una zona de casi 100 hectáreas.

Se registraron treinta casas de la zona y se interrogó a sus habitantes.

Tras la misa funeral por Émile celebrada en febrero, los abuelos publicaron un comunicado en el que afirmaron que "el tiempo de silencio debía dar paso a la verdad" y agregaron: "Necesitamos entender, necesitamos saber".

