sorteo Rifan un Picasso en 100 euros y lo recaudado será para investigación del Alzheimer El sorteo "1 Picasso por 100 euros" se llevará a cabo el próximo martes en la reconocida casa de subastas en París, Christie's, donde se espera una gran participación tanto de coleccionistas como de entusiastas del arte.

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Una singular iniciativa benéfica en Francia vuelve a captar la atención del público internacional: una rifa que ofrece la posibilidad de ganar una obra original de Pablo Picasso por tan solo 100 euros (117 dólares) por boleto. Además del atractivo artístico, el evento tiene un propósito solidario, ya que los fondos recaudados estarán destinados a la investigación del Alzheimer.

El sorteo "1 Picasso por 100 euros" se llevará a cabo el próximo martes en la reconocida casa de subastas en París, Christie's, donde se espera una gran participación tanto de coleccionistas como de entusiastas del arte. La combinación de accesibilidad y exclusividad ha sido clave en el éxito de este tipo de eventos.

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Esta no es la primera vez que se organiza una rifa de estas características. En 2013, la primera edición permitió a un trabajador de sistemas contra incendios de Pensilvania ganar "El hombre del sombrero de ópera", una obra del artista, pintada durante su etapa cubista.

La segunda rifa se celebró en 2020 y tuvo como ganadora a una contable italiana, quien recibió el boleto como regalo de Navidad de su hijo. La obra sorteada en aquella ocasión fue “Naturaleza Muerta”, pintada en 1921, lo que generó gran entusiasmo y reforzó la popularidad de la iniciativa.

El cuadro de 2020 fue adquirido específicamente para la rifa por un reconocido coleccionista, quien afirmó que el propio Picasso estaba de acuerdo con este tipo de iniciativas. Según sus declaraciones, el artista era conocido por su generosidad y por su deseo de que su obra llegara a todo tipo de personas, no únicamente a grandes fortunas.

Peri Cochin, cofundadora de la lotería "Un Picasso por 100 euros", posa junto a "Cabeza de mujer" de Pablo Picasso, pintada en 1941, en París, el viernes 10 de abril de 2026, donde la casa de subastas Christie's realizará el sorteo la próxima semana. (Foto AP/Michel Euler) Imagen Michel Euler/AP

En esta nueva edición, la obra en juego es un gouache sobre papel titulado “Téte de Femme”, realizado en 1941. La pieza representa uno de los estilos característicos del artista en esa época y se espera que despierte un gran interés entre los participantes.

La organización del evento corre a cargo de la Fundación para la Investigación del Alzheimer, con sede en un importante hospital público de París. Desde su creación en 2004, esta entidad se ha consolidado como una de las principales fuentes privadas de financiación para la investigación médica relacionada con esta enfermedad en Francia.

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Los organizadores han limitado la venta a 120,000 boletos, lo que permitiría recaudar hasta 12 millones de euros (14 millones de dólares) si se agotan todas las entradas. Parte de estos fondos cubrirá el costo de la obra, mientras que el resto se destinará a proyectos científicos. Las ediciones anteriores ya lograron reunir más de 10 millones de euros para diversas causas, lo que confirma el impacto positivo de esta innovadora combinación entre arte y solidaridad.