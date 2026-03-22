Noticias Chocolate Dubái: la tendencia viral que impacta el suministro de pistachos Las redes sociales se han convertido en el epicentro de grandes tendencias y en el motor de la viralidad de productos que millones de personas desean probar a toda costa, como el chocolate Dubái, que ha generado efectos en el mercado global.



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Las redes sociales se han convertido en el epicentro de grandes tendencias y en el motor de la viralidad de productos que millones de personas desean probar a toda costa.

Tal es el caso del chocolate Dubái, un dulce que ha conquistado internet gracias a su distintivo relleno cremoso y crujiente elaborado con crema de pistacho y masa kataifi (fideos finos).

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Sin embargo, la popularidad de este postre no solo ha generado conversación por su sabor, sino también por sus efectos en el mercado global, sobre todo en este 2026.

Demanda sin precedentes

De acuerdo con Los Ángeles Times, la creciente popularidad del chocolate Dubái ha contribuido a una escasez de pistachos durante 2026.

Informes de la empresa productora iraní Keinia señalan que el fenómeno responde a un “explosivo aumento de la demanda impulsado por la tendencia viral en TikTok”, sumado a limitaciones previas en el suministro del fruto seco.

Este incremento en la demanda no solo proviene de consumidores interesados en probar el producto original, sino también de quienes buscan replicarlo en casa o adquirir versiones alternativas disponibles en distintos mercados.

Expansión global del chocolate viral

La barra original de chocolate Dubái fue creada en 2021 por Fix Chocolatier, en los Emiratos Árabes Unidos.

Para 2023, el producto alcanzó una enorme visibilidad en redes sociales, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno internacional. A pesar del paso del tiempo, su popularidad se mantiene vigente en 2026.

Impacto en la industria alimentaria

El interés global ha impulsado a grandes marcas, supermercados, chocolaterías, restaurantes y pequeños emprendedores a desarrollar sus propias versiones del producto.

Esta expansión ha dado lugar a una amplia variedad de derivados, como malteadas, helados y productos de panadería inspirados en el sabor característico del chocolate Dubái.

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La combinación entre la alta demanda del producto original, su reproducción casera y la diversificación comercial ha intensificado el consumo de pistacho a nivel mundial, generando presión sobre su disponibilidad en distintos mercados.

JICM