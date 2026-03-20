Noticias Cámaras de seguridad muestran nuevas imágenes de qué ocurrió con el joven James Gracey Gracey estaba disfrutando de sus vacaciones en Barcelona, antes de volver a la Universidad de Alabama, donde estudiaba contabilidad.

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Cámaras de seguridad mostraron nuevas imágenes de lo que le ocurrió al joven James Gracey tras su desaparición el martes 17 de marzo en la madrugada en Barcelona.

Este viernes se llevó a cabo una autopsia y se dictaminó que no hay indicios de criminalidad, por lo que a continuación te decimos lo que se vio en estas nuevas imágenes referentes a la muerte del universitario.

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Universitario desapareció hace dos días

Gracey estaba disfrutando de sus vacaciones en Barcelona, antes de volver a la Universidad de Alabama, donde estudiaba contabilidad. El joven visitó a sus amigos y pensaba regresarse el sábado a Chicago para ver a su familia.

James, al reunirse con sus amigos, decidieron ir a la discoteca Shoko, sin embargo, a las tres de la mañana del martes, sus acompañantes le perdieron el rastro, pero asumieron que no pudo haber “ido muy lejos”.

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Al no llegar a su departamento alquilado, eso desató su búsqueda por la ronda de Sant Pere de Barcelona, por los agentes de la unidad de investigación de Eixample de Barcelona y la Guardia Urbana de Barcelona, los cuales encontraron a una persona en la playa que tenía el celular del joven. Las autoridades desconocen si James lo perdió o se lo robaron, pero descartaron que tenga relación con su muerte.

Cabe señalar que Gracey es hijo de un influyente abogado y sobrino de un productor de la CNN, por lo que su desaparición ha tenido mucha cobertura. Al mismo tiempo que su familia difundió información referente a su desaparición a través de sus redes sociales.

¿Qué se vio en las nuevas imágenes?

Las nuevas imágenes obtenidas por cámaras de seguridad muestran cómo el joven universitario estadounidense caminaba solo hacia el muelle cuando se cayó por sí solo en la playa del Somorrostro, para después hundirse 3 metros.

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En la autopsia se declaró que no hubo indicios de criminalidad, sino que el fallecimiento del universitario se debió a ahogamiento.