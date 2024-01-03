Al menos 95 muertos dejan dos explosiones en Irán durante la conmemoración de la muerte del general Qasem Soleimani

Video Dos explosiones en minutos de diferencia dejan más de 100 muertos en Irán

Al menos 95 personas murieron este miércoles en Irán al estallar dos bombas en rápida sucesión contra una multitud que conmemoraba al general asesinado Qasem Soleimani en el cuarto aniversario de su muerte, informaron los medios estatales iraníes.

Inicialmente las autoridades dijeron que los dos atentados mataron al menos a 103 personas, pero la cifra de muertos se corrigió a la baja porque algunos nombres se habían contado dos veces. Al menos 211 resultaron heridos y decenas permanecían en estado crítico.

Las explosiones se produjeron en un momento de gran tensión en Medio Oriente, un día después de que el número dos de Hamas, Saleh al Aruri, aliado de Irán, muriera en un ataque con dron en Beirut, que las autoridades libanesas atribuyeron a Israel.

Las explosiones tuvieron lugar cerca de la mezquita Saheb al Zaman, donde se encuentra la tumba de Soleimani, en la ciudad de Kermán, en el sur del país.

"Una enorme explosión se escuchó cerca de la mezquita", informó el canal de televisión estatal, antes de añadir que otra explosión se escuchó unos minutos más tarde.

Rahman Jalali, vicegobernador de la provincia de Kermán, declaró en la televisión que las bombas fueron "un atentado terrorista".

Imágenes difundidas por internet mostraron a la multitud tratando de huir mientras el personal de seguridad acordonaba la zona. La televisión estatal mostró ambulancias y socorristas en el lugar.

Servicios de emergencia iraníes arrivan al lugar de las explosiones en medio del caos. Imagen -/MEHR NEWS/AFP via Getty Images



La agencia de noticias iraní Tasnim afirmó que "dos bolsas con bombas hicieron explosión. "Los autores (...) detonaron aparentemente las bombas por control remoto", añadió.

No está claro quién pudo haber llevado a cabo el "atentado" ni ningún grupo lo ha reivindicado.

El cuarto aniversario de la muerte de Soleimani

Citando al alcalde de Kermán, Saeed Tabrizi, la agencia de noticias ISNA precisó que las dos explosiones se produjeron con 20 minutos de diferencia, que suele ser una técnica utilizada por los militantes para dañar tanto a civiles como a personal de emergencia después de un asalto inicial.

Tuvieron lugar mientras la multitud se congregaba para conmemorar el cuarto aniversario de la muerte de Soleimani, asesinado en un ataque en 2020 realizado con un avión no tripulado estadounidense a las afueras del aeropuerto de Bagdad, la capital de Irak.

El general, encargado de las operaciones exteriores de los Guardianes de la Revolución (el ejército ideológico de Irán) era el arquitecto de las operaciones militares iraníes en Oriente Medio.

Tras participar en la guerra Irán-Irak (1980-1988), ascendió rápidamente hasta convertirse en jefe de la Fuerza Quds de los Guardianes de la Revolución, responsable de las operaciones exteriores de la República Islámica.

Era una de las personalidad públicas más populares del país.

