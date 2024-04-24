Cambiar Ciudad
Gobierno

Gobierno de España en caos: Pedro Sánchez se plantea dimitir tras acusaciones de corrupción contra su esposa basadas en recortes de prensa

En una carta, el presidente lamenta el ataque "sin precedentes" contra su esposa y se pregunta si merece la pena seguir soportando esta situación.

El presidente de gobierno de España, Pedro Sánchez, decidió cancelar su agenda pública para reflexionar si renuncia al cargo después de que un juez admitiera a trámite una denuncia de corrupción contra de su esposa, Begoña Gómez, impulsada por un sindicato de extrema derecha con base en recortes de prensa.

Sánchez publicó una carta a la ciudadanía en la red social X (antes Twitter) después de que un juzgado de Madrid abriera una investigación contra Gómez por la supuesta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción, tras la denuncia del sindicato de ultraderecha Manos Limpias.

En el documento, el presidente lamenta el ataque "sin precedentes" contra su esposa y se pregunta si merece la pena seguir soportando esta situación, por lo que alega que necesita tiempo "parar y reflexionar" con su esposa.

Sánchez comunicará su decisión el próximo 29 de abril.

"Me urge responderme a la pregunta de si merece la pena, pese al fango en el que la derecha y la ultraderecha pretenden convertir la política. Si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor", añade Sánchez.

Manos Limpias acusa a Gómez de presuntamente haber utilizado su posición para influenciar acuerdos de negocios. Para ello aporta ocho noticias publicadas en la prensa, una de los cuales ya había sido desmentida, la de una subvención que no había recibido la esposa del presidente sino una mujer del mismo nombre.

Este jueves, medios en España señalaron que Manos Limpias había admitido que los artículos periodísticos en que se basa la denuncia podrían ser noticias falsas. "Será ahora el juez quien deberá comprobar si dichas informaciones son ciertas o no", señaló un comunicado de Miguel Bernard, líder de lo que los críticos tachan de pseudosindicato, citado por El País.

El tribunal con sede en Madrid considerará las acusaciones y procederá con la investigación o la desechará. Gómez, de 49 años, no ocupa un cargo público y mantiene un bajo perfil público.

GobiernopresidenciaPedro SánchezCorrupción

