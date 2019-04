España regresa a la urnas con el partido socialista como favorito y la extrema derecha ante la puerta del parlamento

"En el futuro inmediato en España, los partidos tendrán que forjar acuerdos”, dice Andrew Dowling, experto en política contemporánea española en la Universidad de Cardiff en Gales, citado por la agencia AP. "No creo que haya indicios de que ningún partido pueda ganar en solitario”.

Las posibilidades de que el líder del PSOE, Pedro Sánchez , sea investido como presidente de gobierno pasan por contar con el apoyo necesario de Unidas Podemos y, dependiendo de los resultados, el de los moderados vascos y alguna otra fuerza regional; o reeditar un pacto inestable como el de la anterior legislatura, con las fuerzas catalanas, Esquerra Republicana de Cataluña y Junts pel Sí, que al final resultaron ser no muy fiables.

Casado ha dicho en una reciente entrevista en la televisión que "un votante de Ciudadanos o de Vox no tiene ahora ninguna razón ni ningún prejuicio para no votar al Partido Popular", alegando que esos partidos “no han gestionado ni una concejalía de pueblo; no tienen experiencia de país", aunque el viernes ha matizado sus palabras al cuestionar: “¿Para qué vamos a andar pisándonos la manguera entre nosotros si lo que tenemos que hacer es sumar?”.