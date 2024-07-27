Al menos 10 muertos y numerosos heridos tras un ataque desde Líbano contra los Altos del Golán, bajo control israelí

Video “Cuerpos de niños en pedazos”: nuevo ataque israelí mata al menos a 16 palestinos en un albergue en Gaza

Al menos 10 personas, la mayoría niños y adolescentes, han muerto este sábado y una veintena han resultado heridas tras la caída de un proyectil disparado desde el Líbano contra la ciudad de Majdal Shams, en los Altos del Golán ocupados Israel, según confirmó a EFE el servicio de emergencia israelí Magen David Amon (MDA).

Además, otras treinta personas, algunas de ellas en estado crítico, han resultado heridas tal y como confirmaron estas mismas fuentes, después de un ataque masivo con cohetes desde el Líbano del grupo Hizbulá, que ha negado la autoría del ataque.

Diversos equipos del servicio de emergencia MDA, ambulancias y helicópteros de evacuación médica se trasladaron rápidamente al lugar de los hechos para atender a las víctimas.

"Fuimos testigos de una gran destrucción cuando llegamos al campo de fútbol, así como de objetos que estaban en llamas. Había víctimas en el césped y la escena era espantosa, inmediatamente comenzamos a tratar a los heridos y algunos fueron evacuados a clínicas locales", relata uno de los médicos del MDA.

Las alarmas antiaéreas, según añade este médico, siguieron sonando mientras los equipos de emergencia israelíes prestaban atención médica a los heridos.

Una "guerra total"

Además, un equipo de expertos en desactivación de bombas de la Policía israelí del distrito norte siguen inspeccionado y asegurando la zona de los altos del Golan donde han caído "múltiples municiones para eliminar cualquier riesgo adicional", según detallan en un comunicado.

Según recoge el periódico israelí The Times of Israel, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está manteniendo una reunión de seguridad en Estados Unidos tras este ataque.

Asimismo, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, está llevando a cabo una evaluación con el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el Teniente General Herzi Halevi, y otros altos funcionarios de defensa, según anunciaron en sus redes sociales.

"No hay duda de que Hizbulá cruzó todas las líneas rojas", advirtió el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz en una entrevista con la televisión israelí Canal 12.

"Nos enfrentamos a una guerra total", agregó el ministro israelí.

En sus canales, el grupo libanés Hizbulá ha reivindicado el lanzamiento de decenas proyectiles contra una base militar en los Altos del Golan, pero ha negado estar detrás de este ataque que ha causado al menos diez muertos.