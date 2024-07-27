Cambiar Ciudad
Israel

Al menos 10 muertos y numerosos heridos tras un ataque desde Líbano contra los Altos del Golán, bajo control israelí

Los servicios de socorro israelíes anunciaron el sábado que disparos de cohetes desde Líbano hacia la meseta del Golán anexada (norte) causaron al menos 10 muertos y decenas de heridos

Por:
Univision y EFE
Video “Cuerpos de niños en pedazos”: nuevo ataque israelí mata al menos a 16 palestinos en un albergue en Gaza

Al menos 10 personas, la mayoría niños y adolescentes, han muerto este sábado y una veintena han resultado heridas tras la caída de un proyectil disparado desde el Líbano contra la ciudad de Majdal Shams, en los Altos del Golán ocupados Israel, según confirmó a EFE el servicio de emergencia israelí Magen David Amon (MDA).

Además, otras treinta personas, algunas de ellas en estado crítico, han resultado heridas tal y como confirmaron estas mismas fuentes, después de un ataque masivo con cohetes desde el Líbano del grupo Hizbulá, que ha negado la autoría del ataque.

PUBLICIDAD

Diversos equipos del servicio de emergencia MDA, ambulancias y helicópteros de evacuación médica se trasladaron rápidamente al lugar de los hechos para atender a las víctimas.

"Fuimos testigos de una gran destrucción cuando llegamos al campo de fútbol, así como de objetos que estaban en llamas. Había víctimas en el césped y la escena era espantosa, inmediatamente comenzamos a tratar a los heridos y algunos fueron evacuados a clínicas locales", relata uno de los médicos del MDA.

Más sobre Israel

“Israel ha conseguido matarme”: el mensaje póstumo del reportero asesinado en Gaza
2:07

“Israel ha conseguido matarme”: el mensaje póstumo del reportero asesinado en Gaza

Mundo
Al Jazeera informa que cinco miembros de su equipo murieron en un bombardeo israelí en Gaza
2 mins

Al Jazeera informa que cinco miembros de su equipo murieron en un bombardeo israelí en Gaza

Mundo
Las críticas (dentro y fuera de Israel) al plan de Netanyahu de tomar la Ciudad de Gaza
5 mins

Las críticas (dentro y fuera de Israel) al plan de Netanyahu de tomar la Ciudad de Gaza

Mundo
18 palestinos mueren en ataques israelíes, varios cerca de centros de distribución de ayuda en Gaza
6 mins

18 palestinos mueren en ataques israelíes, varios cerca de centros de distribución de ayuda en Gaza

Mundo
"El peor escenario de hambruna": cómo Israel está usando el hambre como arma contra la población civil de Gaza
6 mins

"El peor escenario de hambruna": cómo Israel está usando el hambre como arma contra la población civil de Gaza

Mundo
Hambruna en Gaza: reportes contradicen a Israel, que justifica bloqueo de alimentos a Gaza culpando a Hamas
6 mins

Hambruna en Gaza: reportes contradicen a Israel, que justifica bloqueo de alimentos a Gaza culpando a Hamas

Mundo
Gaza está en "una espiral de muerte" por hambre
9 mins

Gaza está en "una espiral de muerte" por hambre

Mundo
Emmanuel Macron anuncia que Francia reconocerá al Estado palestino
3 mins

Emmanuel Macron anuncia que Francia reconocerá al Estado palestino

Mundo
ONU dice que más de 1,000 personas han muerto desde mayo en ataques israelíes mientras buscaban comida en Gaza
7 mins

ONU dice que más de 1,000 personas han muerto desde mayo en ataques israelíes mientras buscaban comida en Gaza

Mundo
La inusual protesta internacional por los centenares de palestinos que han muerto buscando comida en Gaza
6 mins

La inusual protesta internacional por los centenares de palestinos que han muerto buscando comida en Gaza

Mundo

Las alarmas antiaéreas, según añade este médico, siguieron sonando mientras los equipos de emergencia israelíes prestaban atención médica a los heridos.

Una "guerra total"

Además, un equipo de expertos en desactivación de bombas de la Policía israelí del distrito norte siguen inspeccionado y asegurando la zona de los altos del Golan donde han caído "múltiples municiones para eliminar cualquier riesgo adicional", según detallan en un comunicado.

Según recoge el periódico israelí The Times of Israel, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, está manteniendo una reunión de seguridad en Estados Unidos tras este ataque.

Asimismo, el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, está llevando a cabo una evaluación con el Jefe del Estado Mayor del Ejército, el Teniente General Herzi Halevi, y otros altos funcionarios de defensa, según anunciaron en sus redes sociales.

"No hay duda de que Hizbulá cruzó todas las líneas rojas", advirtió el ministro de Exteriores israelí, Israel Katz en una entrevista con la televisión israelí Canal 12.

PUBLICIDAD

"Nos enfrentamos a una guerra total", agregó el ministro israelí.

En sus canales, el grupo libanés Hizbulá ha reivindicado el lanzamiento de decenas proyectiles contra una base militar en los Altos del Golan, pero ha negado estar detrás de este ataque que ha causado al menos diez muertos.

"La organización terrorista Hizbulá está detrás del lanzamiento de un cohete contra un campo de fútbol que causó múltiples víctimas civiles, incluidos niños, esta tarde", indicó el Ejército en un comunicado.

Relacionados:
IsraelFranja de GazaLíbanoMuertes

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD