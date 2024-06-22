Al menos 39 personas mueren en ataques israelíes en el norte de Gaza, dicen autoridades

Video El antes y el después de la guerra en Gaza: había zonas desarrolladas y comida abundante

Al menos 39 personas murieron el sábado por ataques aéreos de Israel en el norte de Gaza, mientras los trabajadores de rescate se apresuraban a encontrar sobrevivientes bajo los escombros, según funcionarios palestinos y hospitalarios.

Fadel Naem, director del Hospital al-Ahli en la ciudad de Gaza, dijo a The Associated Press que más de tres docenas de cadáveres llegaron al hospital. La Defensa Civil Palestina, un grupo de emergencia activo en Gaza, dijo que sus trabajadores de emergencia estaban excavando en busca de sobrevivientes en el lugar de un ataque en el campo de refugiados de Shati, al oeste de la ciudad de Gaza, y que habían retirado varias docenas de cadáveres de un edificio atacado por un ataque israelí en un barrio oriental de la ciudad de Gaza.

Israel dijo este sábado que sus aviones de combate atacaron dos sitios militares de Hamas en el área de la ciudad de Gaza, pero no dio más detalles.

Las muertes se producen un día después de que al menos 25 personas murieran en ataques a campamentos y 50 resultaran heridas cerca de la ciudad sureña de Rafah. Israel dijo el sábado que continuaba operando en el centro y sur de Gaza y que había seguido adelante con su invasión a Rafah, donde más de un millón de palestinos habían buscado refugio de los combates en otros lugares.

La mayoría ha huido de la ciudad, pero las Naciones Unidas dicen que ningún lugar en Gaza es seguro y que las condiciones humanitarias son terribles, ya que las familias se refugian en tiendas de campaña y apartamentos hacinados sin alimentos, agua ni suministros médicos adecuados.

Un ataque israelí separado el sábado en el valle oriental de Bekaa, en Líbano, mató a un miembro del ala militar de al-Jamaa al-Islamiya, o Grupo Islámico, una facción musulmana sunita estrechamente aliada de Hamas, según el grupo.

El miembro fue el séptimo muerto por ataques israelíes en Líbano desde que comenzó la guerra. La guerra entre Israel y Hamas estalló el 7 de octubre, cuando militantes de Hamas que atacaron el sur de Israel mataron a unas 1,200 personas y tomaron como rehenes a unas 250 más.

Israel respondió bombardeando e invadiendo el enclave, matando a más de 37,400 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza, que no distingue entre combatientes y civiles en su recuento.

También el sábado, el ejército de Israel dijo que un hombre israelí fue asesinado a tiros en la ciudad de Qalqilya, en el norte de Cisjordania, donde las fuerzas israelíes mataron a tiros a dos militantes el viernes, el último estallido de violencia en el territorio desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas.

Al menos 549 palestinos en territorio han muerto por fuego israelí en territorio cisjordano desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud palestino, que contabiliza las muertes. Durante el mismo período, los palestinos en Cisjordania han matado al menos a nueve israelíes, incluidos cinco soldados, según datos de la ONU.

Los ciudadanos israelíes tienen prohibido ingresar a Qalqilya y otras áreas de Cisjordania que están bajo el control de la Autoridad Palestina. En abril, la muerte de un colono israelí de 14 años desató una serie de ataques de colonos contra ciudades palestinas del territorio. El ejército dijo que más tarde arrestaron a un palestino en relación con el asesinato.

Este sábado, el Ministerio de Salud palestino dijo que un niño palestino de 12 años murió a causa de las heridas tras recibir un disparo de las fuerzas israelíes en Ramala la semana pasada.

Al comentar sobre el tiroteo, el ejército israelí dijo que sus fuerzas allanaron el campo de refugiados de al-Amari cerca de Ramala para arrestar a un sospechoso el viernes y luego abrieron fuego contra un grupo de palestinos que les arrojaban piedras.

Israel dijo este sábado que está investigando un incidente separado sobre la conducta de sus soldados después de que apareció en internet un video que mostraba a un palestino herido siendo transportado sobre el capó de un vehículo blindado israelí en el norte de Cisjordania.

El ejército dijo que el hombre en el video era un sospechoso buscado y resultó herido durante un intercambio de disparos entre militantes palestinos y fuerzas israelíes cerca de la ciudad de Yenín.

El hombre fue transportado a una ambulancia de la Media Luna Roja situada cerca, dijo. El ejército dijo que la conducta en el video no “se ajustaba a los valores” del ejército. La ira en todo el país está creciendo por el manejo del gobierno de la guerra en Gaza y la crisis de los rehenes.