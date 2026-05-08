Brote de Hantavirus Funcionarios sanitarios argentinos descartan que contagio de hantavirus se haya iniciado en la ciudad turística de Ushuaia Las autoridades provinciales de Tierra del Fuego en Argentina dijeron este viernes que "es prácticamente nula" la posibilidad de que la pareja neerlandesa vinculada al brote de hantavirus en un crucero se haya contagiado en Ushuaia, ciudad desde la que zarpó el barco

Video Hantavirus en crucero: Llevarán a pasajeros de EEUU a cuarentena en Nebraska

Las autoridades provinciales de Tierra del Fuego en Argentina dijeron este viernes que "es prácticamente nula" la posibilidad de que la pareja neerlandesa vinculada al brote de hantavirus en un crucero se haya contagiado en Ushuaia, ciudad desde la que zarpó el barco.

El crucero MV Hondius ha generado una alerta sanitaria por el brote de la enfermedad, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados y para la que no existe tratamiento ni vacuna.

PUBLICIDAD

Se cree que un pasajero lo contrajo antes de embarcar el 1 de abril y contagió a otras personas a bordo. Al menos tres pasajeros murieron: el matrimonio neerlandés y una alemana.

"Es prácticamente nula la posibilidad, no puedo confirmarlo porque esto es biología", afirmó el viernes en conferencia de prensa el director de Epidemiología provincial, Juan Petrina.

El responsable dijo basarse en el período de incubación del virus, el historial sanitario de la provincia y la ruta previa de los pasajeros.

Confirmó además que investigadores viajarán a Ushuaia para capturar y analizar roedores en las zonas recorridas por la pareja. Estas personas, así como otros pasajeros del crucero, son observadores de aves, por lo que se cree que pudieron recorrer un basurero en las afueras de la ciudad turística argentina en búsqueda de una especie aviar.

Por este motivo, ese relleno sanitario está siendo investigado por los especialistas para conseguir posibles animales infectados con la enfermedad, según informó El País de España.

Sin embargo, Petrina destacó que la pareja estuvo solo 48 horas en Ushuaia antes de embarcar y, por lo tanto, "no dan los cálculos" para que se hayan contagiado en la provincia teniendo en cuenta el periodo de incubación de la enfermedad y la fecha de inicio de los síntomas informada por la OMS.

A eso se suma el historial de Tierra del Fuego: ubicada en el extremo sur del país, no tiene casos de hantavirus desde que existen registros (1996).

Petrina dijo que la pareja estuvo en una zona del sur de Chile con brotes activos de hantavirus con tasas de letalidad elevadas.

PUBLICIDAD

Preocupación por la economía de Ushuaia

Según el ministerio de Salud argentino la variante de hantavirus del crucero "corresponde a la cepa Andes, con presencia en (las provincias argentinas) Chubut, Río Negro y Neuquén, y el sur de Chile".

Como principal puerta de entrada a la Antártida, la remota ciudad de Ushuaia atrajo a más de 157,000 pasajeros de cruceros el año pasado, casi el doble de su población local. Los turistas de cruceros con alto poder adquisitivo se han vuelto cada vez más vitales para la economía de Tierra del Fuego, mientras que su principal sector de fabricación de productos electrónicos se ve afectado por los recortes de las barreras comerciales y los subsidios impuestos por el presidente libertario Javier Milei.

"Ahora todo el mundo está asociando a Ushuaia, y los viajes en crucero, con un virus letal, y si esto continúa, las reservas para la próxima temporada, sinceramente, se desplomarán porque nadie querrá exponerse", dijo Rubén Rafael, exministro de Salud de Tierra del Fuego. "La reputación de Ushuaia como destino turístico se está viendo muy afectada".

El ministerio informó que la pareja neerlandesa ingresó a Argentina el 27 de noviembre y desde entonces viajó por varias provincias del país y también por Chile y Uruguay.

Tras zarpar de Ushuaia, el buque hizo escala en varias islas remotas a lo largo del trayecto.