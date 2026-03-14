Detención

Arrestan en Kenia a chino que llevaba más de 2,000 hormigas reina ocultas en maletas

Hormigas reina iban ocultas en tubos de ensayo y papel higiénico rumbo al mercado negro.

N+ Univision picture
Por:N+ Univision
add
Síguenos en Google
Video Arrestan a hombre por el asesinato de su esposa en Queens

Autoridades de Kenia detuvieron a Zhang Kequn, un ciudadano chino acusado de liderar un grupo de traficantes, debido a que quiso extraer 2,200 hormigas reina de la nación africana.

El sujeto fue arrestado en el Aeropuerto Jomo Kenyatta, luego de que personal de seguridad detectó que transportaba los insectos entre sus maletas.

PUBLICIDAD

Más sobre China

¿China entra al conflicto en Medio Oriente? Envió este mensaje luego de ataques a Irán
2 mins

¿China entra al conflicto en Medio Oriente? Envió este mensaje luego de ataques a Irán

Mundo
Fotos del Año Nuevo Lunar Chino 2026: Imágenes de la celebración en el mundo 📸
16 fotos

Fotos del Año Nuevo Lunar Chino 2026: Imágenes de la celebración en el mundo 📸

Mundo
¿Cuándo comienza el Año Nuevo Lunar 2026? Esto indica el calendario tradicional chino
2 mins

¿Cuándo comienza el Año Nuevo Lunar 2026? Esto indica el calendario tradicional chino

Mundo
Cuba recibe apoyo de China con $80 millones de dólares y 60 mil toneladas de arroz
1 mins

Cuba recibe apoyo de China con $80 millones de dólares y 60 mil toneladas de arroz

Mundo
Guerra comercial: cómo China contraataca con las mismas estrategias de EEUU
5 mins

Guerra comercial: cómo China contraataca con las mismas estrategias de EEUU

Mundo
China exhibe su poderío militar en un gran desfile en Pekín, con Putin y Kim en primera fila
5 mins

China exhibe su poderío militar en un gran desfile en Pekín, con Putin y Kim en primera fila

Mundo
Xi recibe a sus "viejos amigos" Putin y Kim para un desfile militar con un guiño desafiante hacia Occidente
6 mins

Xi recibe a sus "viejos amigos" Putin y Kim para un desfile militar con un guiño desafiante hacia Occidente

Mundo
Cómo los rumores infundados sobre una catástrofe generan cancelaciones de viaje a Japón
5 mins

Cómo los rumores infundados sobre una catástrofe generan cancelaciones de viaje a Japón

Mundo
El poderoso frente que China busca crear con Latinoamérica en medio del “autoaislamiento” de EEUU
4 mins

El poderoso frente que China busca crear con Latinoamérica en medio del “autoaislamiento” de EEUU

Mundo
Cómo China se puede permitir desafiar a Trump y sus aranceles de hasta el 245%
4 mins

Cómo China se puede permitir desafiar a Trump y sus aranceles de hasta el 245%

Mundo

Zhang introdujo poco más de 1900 hormigas en tubos de ensayo y el resto, en rollos de papel higiénico, según los fiscales que llevan el caso.

¿Por qué el interés en las hormigas?

Según el medio británico, el año pasado, autoridades del país africano alertaron que hubo un aumento en la demanda de hormigas de jardín en Europa y Asia porque son consideradas mascotas de colección.

El presunto traficante detenido recientemente está ligado a una red ilegal de extracción de hormigas que fue desarticulada en 2025, según investigaciones preliminares reportadas por la BBC.

De ahí que se solicitó un examen forense a su celular y su computadora para encontrar más datos sobre sus presuntas operaciones ilícitas.

Además, en mayo de 2025, dos belgas, un vietnamita y un keniano fueron condenados en Kenia por traficar hormigas reinas.

Ahora se acusa que Zhang era el “cerebro” de esa red.

Video Detienen a una persona sin ropa en el Aeropuerto Internacional de Dallas – Fort Worth en Texas
Relacionados:
DetenciónNoticias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Un hombre por semana
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX