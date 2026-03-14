Detención Arrestan en Kenia a chino que llevaba más de 2,000 hormigas reina ocultas en maletas Hormigas reina iban ocultas en tubos de ensayo y papel higiénico rumbo al mercado negro.

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Autoridades de Kenia detuvieron a Zhang Kequn, un ciudadano chino acusado de liderar un grupo de traficantes, debido a que quiso extraer 2,200 hormigas reina de la nación africana.

El sujeto fue arrestado en el Aeropuerto Jomo Kenyatta, luego de que personal de seguridad detectó que transportaba los insectos entre sus maletas.

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Zhang introdujo poco más de 1900 hormigas en tubos de ensayo y el resto, en rollos de papel higiénico, según los fiscales que llevan el caso.

¿Por qué el interés en las hormigas?

Según el medio británico, el año pasado, autoridades del país africano alertaron que hubo un aumento en la demanda de hormigas de jardín en Europa y Asia porque son consideradas mascotas de colección.

El presunto traficante detenido recientemente está ligado a una red ilegal de extracción de hormigas que fue desarticulada en 2025, según investigaciones preliminares reportadas por la BBC.

De ahí que se solicitó un examen forense a su celular y su computadora para encontrar más datos sobre sus presuntas operaciones ilícitas.

Además, en mayo de 2025, dos belgas, un vietnamita y un keniano fueron condenados en Kenia por traficar hormigas reinas.

Ahora se acusa que Zhang era el “cerebro” de esa red.