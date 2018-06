Si bien ni la Asociación del Fútbol Argentino ni la federación israelí anunciaron oficialmente la suspensión, el futbolista Gonzalo Higuaín dijo al canal ESPN que "finalmente se pudo hacer lo correcto" y destacó que "por sentido común" el equipo argentino no se presentará en Israel.

Una alta fuente de la AFA también confirmó a The Associated Press que decidieron suspender el partido. La persona solicitó permanecer anónima por no tener permiso para dar cuenta de la suspensión.