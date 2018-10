Muere un joven de 23 años por un raro ataque de serpiente marina

Al poco de ser mordido, el británico no tuvo ningún síntoma: se sintió normal, se duchó y se puso un antiséptico. "Poco después, sus ojos se pusieron en blanco, empezó a perder la conciencia durante un rato y, al final, se quedó dormido", dijo su madre, Sharon Evans al diario The Sun .

Todas las especies conocidas de serpientes marinas son venenosas y " producen algunos de los venenos más peligrosos que se conocen en el reino animal ", según recordó la Sociedad de Educación Marina de Australia. Por lo general crecen entre 4 y 5 pies (unos 120 cm y 150 cm), pero pueden llegar a medir cerca de 10 pies (3 metros). Por lo general, no suelen aproximarse a la tierra a menos que estén perdidas o enfermas.

Por eso, este tipo de muertes son muy raras, ya que casi no están en contacto con los humanos. Blanche D'Anastasi, una investigadora de serpientes en la James Cook University, indicó a la BBC que no cree que se haya producido este tipo de muerte con anterioridad en Australia. Por su parte, Bryan Fry, profesor de la University of Queensland, calificó lo sucedido como un "accidente trágicamente desafortunado".