Muere el actor Burt Reynolds a los 82 años

El intérprete, que fue nominado a un Óscar en 1997 por su interpretación en 'Boogie Nights' , protagonizó en la década de los setenta clásicos como 'Deliverance', 'The Longest Yard', y 'Smokey and The Bandit'.

En la década de los sesenta formó parte de la serie de televisión 'Gunsmoke' y posteriormente se hizo famoso gracias a sus papeles en películas de acción, aunque también protagonizó comedias románticas como 'Starting Over' o el musical 'The Best Little Whorehouse in Texas'.