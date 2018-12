Su lenguaje es desconocido, incomprensible incluso para sus vecinos, no sabemos de dónde vienen, ni siquiera cómo se llaman así mismos. Con seguridad no es centinelas, una palabra con la que los han bautizado arbitrariamente sus inquietos testigos que, por siglos, se han intrigado por las maneras cómo vive y subsiste una de las 100 tribus que aún se mantiene en completo aislamiento del mundo.

Los centinelas h an sobrevivido también gracias al extraordinario conocimiento de su territorio , imposible de sortear por los humanos que no han habitado la isla.

“Todos llevamos todo tipo de agentes potencialmente infecciosos a los que somos inmunes. Las personas aisladas simplemente no han estado en contacto con estos virus o bacterias y son susceptibles a infecciones mortales por cosas que son totalmente inocuas para nosotros. No es que sean genéticamente diferentes. Simplemente para las personas tribales que nunca han tenido contacto con otros diferente a los de su tribu, cualquier infección es simplemente múltiples veces peor”.

Los centinelas tienen miedo

Anvita Abbi, profesora de lingüística con un profundo conocimiento en la isla de North Sentinel, le dijo al The New York Times que lo que los isleños hacen no es diferente de las leyes de ‘Stand Your Ground’ en EEUU que permiten a las personas disparar a los intrusos.