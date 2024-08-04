La tormenta Debby avanza hacia Florida: hay zonas con avisos de huracán y se anticipan fuertes inundaciones

Video Se forma la tormenta tropical Debby: conoce aquí su trayectoria y cómo puede afectar a Florida

Debby se convirtió en tormenta tropical el sábado al norte de Cuba y se espera que se fortalezca a huracán antes de tocar tierra en la región Big Bend de Florida, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).

La tormenta se encuentra situada a 125 millas al oeste-suroeste de Tampa, Florida, y a unas 145 millas al sur-suroeste de Cedar Key, Florida. La tormenta se movía al norte-noroeste a 13 mph con vientos máximos sostenidos de 65 mph. En las últimas horas Debby se ha ido fortaleciendo rápidamente.

Es probable que Debby traiga lluvias torrenciales e inundaciones costeras a gran parte de la costa del Golfo de Florida este domingo por la noche y las predicciones muestran que el sistema podría tocar tierra como huracán el lunes y cruzar el norte de Florida hacia el Océano Atlántico.



Los meteorólogos advierten que también podría dejar fuertes lluvias sobre el norte de Florida y las costas atlánticas de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte a principios de la próxima semana.

Debby es la cuarta tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2024 después de la tormenta tropical Alberto, el huracán Beryl y la tormenta tropical Chris, todas las cuales se formaron en junio.

Advertencias de huracán, tormenta tropical y marejada ciclónica

El viento y las tormentas eléctricas se han extendido por una amplia zona que incluye el sur de Florida, los Cayos de Florida y las Bahamas. Hay avisos de tormenta y de huracán vigentes para secciones de la costa de Florida y se agregó otra para la de Georgia.

Se emitió un aviso de huracán para partes de Big Bend y el Panhandle de Florida, mientras que se publicaron avisos de tormenta tropical para la costa oeste de Florida, el sur de los Cayos de Florida y Dry Tortugas. Una alerta de tormenta tropical se extendió más al oeste hacia el Panhandle. Un aviso significa que se esperan condiciones de tormenta dentro de 36 horas, mientras que un aviso significa que son posibles dentro de 48 horas.

También hay un aviso de marejada ciclónica para la costa de Florida desde Aripeka hacia el norte hasta Indian Pass, informó el NHC.

Las tormentas tropicales y los huracanes pueden provocar inundaciones en los ríos y abrumar los sistemas de drenaje y canales. Los meteorólogos advirtieron de 6 a 12 pulgadas de lluvia y hasta 18 pulgadas en áreas aisladas, lo que podría crear inundaciones repentinas y urbanas "localmente considerables". Los meteorólogos también advirtieron de inundaciones moderadas en algunos ríos a lo largo de la costa oeste de Florida.

Cono de trayectoria de la tormenta tropical Debby. Imagen Centro Nacional de Huracanes

Peligro por lluvias fuertes y marejada ciclónica

Algunas de las lluvias más fuertes podrían llegar la próxima semana a lo largo de la costa atlántica desde Jacksonville, Florida, a través de las regiones costeras de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Se espera que la tormenta disminuya su velocidad después de tocar tierra.

"Podríamos ver un estancamiento o un movimiento serpenteante alrededor de las partes costeras del sureste de Estados Unidos", dijo el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, en una conferencia de prensa el sábado. “Eso no solo va a exacerbar el riesgo de lluvias, sino también el potencial de marejadas ciclónicas y algunos vientos fuertes”.

Florida es propensa a inundaciones incluso en días soleados, y se predijo que la tormenta traería una marejada de 2 a 4 pies a lo largo de la mayor parte de la Costa del Golfo, incluida la Bahía de Tampa, con una marea ciclónica de hasta 7 pies al norte de allí en la región escasamente poblada del Big Bend.

Los meteorólogos advirtieron de “un peligro de inundación por marejada ciclónica potencialmente mortal” en una región que incluye Hernando Beach, Crystal River, Steinhatchee y Cedar Key. Los funcionarios de los condados de Citrus y Levy ordenaron una evacuación obligatoria de las áreas costeras, mientras que los de los condados de Hernando, Manatee, Pasco y Taylor pidieron evacuaciones voluntarias. Se abrieron refugios en esos y algunos otros condados.

El sheriff del condado de Citrus, Mike Prendergast, estimó que unas 21,000 personas viven en la zona de evacuación de su condado. Las autoridades rescataron a 73 personas de las inundaciones causadas por la marejada ciclónica durante el huracán Idalia del año pasado. Prendergast dijo por teléfono que espera que no se repita lo de Debbie.

“Después de que llegue la marejada ciclónica, simplemente no tenemos suficientes socorristas en nuestra agencia y entre los otros socorristas del condado para ir a rescatar a todos los que puedan necesitar ser rescatados”, advirtió.

Preparativos para inundaciones

El gobernador Ron DeSantis declaró el estado de emergencia en 61 de los 67 condados de Florida, y la Guardia Nacional activó a 3,000 miembros. El gobernador de Georgia, Brian Kemp, hizo su propia proclamación de emergencia el sábado.

La Casa Blanca dijo que los funcionarios federales y de Florida estaban en contacto y que FEMA “posicionó previamente” recursos que incluyen agua y alimentos.

Solo en Tampa, los funcionarios distribuyeron más de 30,000 bolsas de arena para hacer barricadas contra las inundaciones.

“Hemos limpiado nuestros desagües pluviales. Hemos revisado y llenado todos nuestros generadores. "Estamos haciendo todo lo necesario para estar preparados para enfrentar una tormenta tropical", dijo la alcaldesa de Tampa, Jane Castor.

El condado de Pinellas detuvo un proyecto de renovación de playas de $5 millones que fue necesario en parte por la erosión de tormentas pasadas.

Para algunos, el nombre Debby evoca malos recuerdos de una tormenta tropical de 2012 del mismo nombre que causó pérdidas de $250 millones y ocho muertes, incluidas siete en el estado del Sol. Esa tormenta arrojó lluvias torrenciales, incluidas unas astronómicas 29 pulgadas al sur de Tallahassee.

