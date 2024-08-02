Cambiar Ciudad
Ciclón

Qué le espera a Florida ante la inminente formación de la tormenta tropical Debby en el Caribe

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), sostuvo que el sistema podría derivar en rachas fuertes de viento y posibles marejadas ciclónicas.

Por:
Univision
Video Asegurar puertas, ventanas y revisar techos: recomendaciones de seguridad ante la llegada de un huracán

Autoridades meteorológicas de EEUU emitieron una alerta este viernes ante la posible formación de una tormenta tropical en un área de perturbación ciclónica en el Caribe, que se espera produzca lluvias intensas e inundaciones en la costa oeste de Florida este fin de semana.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), sostuvo que el sistema, que se llamará Debby al alcanzar los vientos de tormenta tropical (superiores a las 39mph), podría derivar en rachas fuertes de viento y posibles marejadas ciclónicas.

Porciones del territorio de Florida y otras regiones del sureste estadounidense podrían registrar inundaciones repentinas, alertó la agencia.

De acuerdo con el NHC, las áreas que podrían resultar principalmente afectadas a partir del sábado se encuentran entre las ciudades de East Cape y Bonita Beach, en el suroeste de Florida.

“Se esperan condiciones de tormenta tropical en algún lugar dentro del área del aviso dentro de 36 horas”, informó la agencia.

Lluvias en el este de Cuba y en Florida

El NHC añadió que detectó la "perturbación" del sistema sobre el este de Cuba, por lo que estima que la parte suroeste de Florida podría experimentar fuertes precipitaciones.

“Se esperan condiciones de tormenta tropical en el área de aviso el sábado y el sábado por la noche. Son posibles las condiciones de tormenta tropical en el área de vigilancia en los Cayos de Florida y la península del sur de Florida para el sábado o el sábado por la noche”, advirtió la autoridad meteorológica.

Agregó que las lluvias podrían registrarse durante el fin de semana y hasta el miércoles.

“La combinación de marejada ciclónica y la marejada causará que las áreas normalmente secas cerca de la costa se vean inundadas por las aguas ascendentes que se mueven tierra adentro desde la costa”, dijo el centro.

Añadió que se espera que Debby totales de lluvia de 4 a 8 pulgadas, con totales de lluvia máximos de hasta 12 pulgadas.

En su alerta de Ciclón Tropical Número 4 de la temporada, dijo que también las autoridades de los estados de Georgia hasta Carolina del Norte deben permanecer atentos al desarrollo de la tormenta Debby.

Video Temporada de huracanes: prepárate ante posibles ciclones tropicales siguiendo estas recomendaciones
CiclónTormentaFloridaEstados Unidos de AméricaAlerta

