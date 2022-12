Blanca Navidad: una gélida masa de aire ártico llevará frío al sur y nieve al este del país

Florida no tendrá una Navidad blanca, pero los meteorólogos esperan que ese fin de semana sea inusualmente frío en todo el estado. Ciudades del norte del estado, como Jacksonville, Tallahassee y Pensacola, tienen pronósticos de mínimas de 20º F (-3º C) en la víspera de Navidad, con máximos de alrededor de 40º F (4º C). No se espera que Orlando y Tampa superen los 50º F (10º C) en la víspera de Navidad e incluso no se espera que Miami supere los 50º F (15º C).