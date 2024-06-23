Inundaciones fuerzan evacuaciones y rescates en Iowa y Dakota del Sur

Video Iowa, Minnesota y Dakota del sur están bajo el agua: imágenes de las históricas inundaciones

Más de un millón de personas en partes del Medio Oeste estaban bajo avisos de inundaciones la madrugada de este domingo, tras semanas de fuertes lluvias que provocaran grandes inundaciones y forzaron evacuaciones y rescates en Iowa y Dakota del Sur.

Las sirenas sonaron a las 2:00 am en Rock Valley, Iowa, con una población de 4,200 habitantes, donde a los residentes de cientos de hogares se les dijo que salieran porque el río Rock ya no podía soportar la cantidad de lluvia que ha azotado la región. La ciudad carecía de agua corriente porque los pozos estaban inutilizables.

El alcalde Kevin Van Otterloo dijo que un helicóptero estatal estaba en camino para ayudar, pero fue cancelado cuando los barcos lograron llegar a los residentes varados.

"Hemos tenido mucha lluvia aquí", dijo. “Anoche tuvimos 4 pulgadas en una hora y media. Nuestro terreno simplemente no puede aguantar más”.

La gobernadora Kim Reynolds declaró el desastre para 21 condados del norte de Iowa, incluido el condado de Sioux, que incluye Rock Valley. En un video con drones publicado por el sheriff local no se veían las calles, solo los tejados y las copas de los árboles asomando por encima del agua.

El suministro eléctrico se cortó en las plantas de tratamiento de aguas residuales de Hawarden y Spencer, que en conjunto tienen 14,000 habitantes.



Aiden Engelkes dijo que él y su novia empacaron algo de ropa, agua embotellada y se llevaron a sus gatos de su departamento inundado en el primer piso en Spencer al espacio que les dejó un amigo en un cuarto piso. Su SUV Chevy se quedó afuera sumergido bajo el agua turbulenta, sole le quedó fuera un trozo de la antena. Al otro lado de la calle, dijo, unos amigos estaban en un tejado esperando ayuda."Es aterrador", dijo Engelkes, de 20 años.

Si bien se pronosticó que las posibilidades de lluvia serían bajas hasta mediados de la próxima semana, el Servicio Meteorológico Nacional predijo que antes de esa fecha se ampliarían las inundaciones en el área a medida que el nivel del agua se movía río abajo en varios ríos en el norte de Iowa.

Emergencia por lluvias en partes de Dakota del Sur

En Dakota del Sur, la gobernadora Kristi Noem declaró una emergencia después de que la parte sureste del estado recibiera fuertes lluvias. La ciudad de Canton, a 30 millas al sureste de Sioux Falls, ha recibido 18 pulgadas de precipitaciones.

Se cerraron varias carreteras, incluido un tramo clave de la Interestatal 29 al sur de Sioux Falls que luego se reabrió. Sioux Falls, la ciudad más grande del estado, recibió más de 7 pulgadas de lluvia en tres días.

“Aunque la lluvia está disminuyendo, debemos mantenernos alerta”, dijo Noem. "Las peores inundaciones a lo largo de nuestros ríos serán el lunes y el martes".

Autopista inundada en Dakota del Sur. Imagen Josh Jurgens/AP

Más inundaciones en Minnesota y Nuevo México

Las inundaciones también cerraron carreteras estatales y carreteras del condado en el sur de Minnesota. Windom, una ciudad de aproximadamente 4,800 habitantes, recibió 1.25 pulgadas de lluvia además de los fuertes aguaceros anteriores, y el río Des Moines allí tuvo un pico récord.

“Estamos teniendo dificultades para mantenernos al día y levantar barricadas”, dijo la concejal Jenny Quaid. “Levantamos barricadas y, de repente, el agua subió tanto que la barricada volvió al agua”.

En Nuevo México, las advertencias de fuertes lluvias e inundaciones repentinas llevaron a los funcionarios a ordenar algunas evacuaciones y se instalaron refugios para los residentes desplazados.

El NWS anunció una emergencia por inundaciones repentinas desde el viernes por la noche hasta la madrugada del sábado. Las áreas afectadas incluyeron la ciudad de Las Vegas, Nuevo México y comunidades cercanas a Albuquerque.

En Ruidoso, un pueblo de montaña en Nuevo México, a los residentes de tiempo completo se les permitirá regresar el lunes después de que fueron expulsados por los incendios forestales, aunque la vida cotidiana no volverá a la normalidad.

“Necesitarán traer comida para una semana y agua potable”, dijo la alcaldesa Lynn Crawford en Facebook.

Mientras, en otras partes de Estados Unidos, continúa el azote del calor y la humedad. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que aproximadamente 15 millones de personas estaban bajo aviso de calor, el nivel más alto de alerta, mientras que otros 90 millones estaban bajo advertencia. Millones de personas en todo el país han visto sus vidas trastornadas por períodos de temperaturas inusualmente altas.