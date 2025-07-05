Inundaciones en Texas: frenética búsqueda de víctimas de las riadas que dejan al menos 67 muertos

Video Sube a 43 las víctimas mortales por el desbordamiento del río Guadalupe, entre ellos 15 niños

Nota: en esta nota fue actualizada la cifra de fallecidos.

Los rescatistas recorrieron el sábado y domingo las riberas inundadas de los ríos, llenas de árboles destrozados, coches volcados y escombros llenos de lodo, en una misión cada vez más sombría para localizar a personas desaparecidas, incluidas más de dos docenas de niñas que no han sido vistas desde que su campamento fue azotado por un muro de agua en una inundación repentina histórica.

Hacia el mediodía del domingo se había informado que la tormenta causó la muerte de al menos 67 personas en todo el estado, de acuerdo con un recuento de autoridades locales recabado por CNN. El condadod de Kerr suma la mayor cantidad de víctimas, con 43 decesos.

Unas 36 horas después de las inundaciones, las autoridades aún no han dicho cuántas personas estaban desaparecidas más allá de 27 niñas de Camp Mystic, un campamento de verano cristiano junto a un río en el condado de Kerr, donde se recuperaron la mayoría de los muertos.

Las destructivas y rápidas aguas subieron 26 pies en el río Guadalupe en tan solo 45 minutos antes del amanecer del viernes, arrasando casas y vehículos.

El peligro no había terminado, ya que las lluvias torrenciales continuaban azotando las comunidades a las afueras de San Antonio el sábado, y las alertas y avisos de inundaciones repentinas seguían vigentes.

Los equipos de búsqueda utilizaron helicópteros, barcos y drones para buscar víctimas y rescatar a personas atrapadas en los árboles y en campamentos aislados por carreteras arrasadas.

“Encontraremos a cada uno de ellos”, dice gobernador sobre búsqueda de víctimas

El gobernador Greg Abbott prometió que las autoridades serán implacables y trabajarán las 24 horas del día para rescatar y recuperar a las víctimas, y agregó que se estaban buscando nuevas áreas a medida que el agua retrocede.

“Encontraremos a cada uno de ellos”, dijo.

Cayó más lluvia alrededor de Austin y continuó una búsqueda masiva en la cercana Hill Country.

Al menos tres personas murieron y otras 10 estaban desaparecidas en el condado de Travis, donde se encuentra la capital del estado.

Dos personas murieron en el condado de Burnet, donde un bombero estaba entre los desaparecidos después de ser arrastrado por las aguas de la inundación mientras respondía a un rescate, dijo el coordinador de gestión de emergencias del condado, Derek Marchio.

El sheriff del condado de Kerr, Larry Leitha, dijo que hasta ahora se habían recuperado 43 cadáveres en el devastado Hill Country: 28 adultos y 15 niños.

Las autoridades estaban bajo escrutinio para determinar si los campamentos y los residentes en lugares que desde hace tiempo son vulnerables a las inundaciones recibieron la advertencia adecuada y si se hicieron suficientes preparativos.

Las colinas a lo largo del río Guadalupe, en el centro de Texas, están repletas de campamentos juveniles centenarios donde generaciones de familias han venido a nadar y disfrutar del aire libre. La zona es especialmente popular durante la festividad del 4 de Julio, lo que dificulta saber cuántos desaparecidos hay.

"Ni siquiera queremos empezar a hacer estimaciones en este momento", dijo el administrador de la ciudad, Dalton Rice, el sábado por la mañana.

“El campamento quedó completamente destruido”, narra sobreviviente

Una fuerte tormenta azotó el campamento en medio de la noche.

“El campamento quedó completamente destruido”, dijo Elinor Lester, de 13 años, una de los cientos de campistas. “Un helicóptero aterrizó y empezó a llevarse a la gente. Fue realmente aterrador”.

La fuerte tormenta, alimentada por increíbles cantidades de humedad, despertó su cabaña justo después de la medianoche del viernes y cuando llegaron los rescatistas, ataron una cuerda para que las niñas se sujetaran mientras caminaban por un puente con el agua azotándoles las piernas, dijo.

Padres y familias frenéticos publicaron fotografías de sus seres queridos desaparecidos y pidieron información.

El sábado, el campamento estaba prácticamente desierto. Los helicópteros sobrevolaban el lugar mientras algunas personas inspeccionaban los daños, incluyendo una camioneta volcada y un edificio al que le faltaba toda la fachada.

Entre las personas confirmadas como muertas se encontraban una niña de 8 años de Mountain Brook, Alabama, que estaba en Camp Mystic, y el director de otro campamento a la vuelta de la esquina.

Las inundaciones en mitad de la noche sorprendieron a muchos residentes, campistas y funcionarios.

AccuWeather dijo que la empresa privada de pronóstico y el Servicio Meteorológico Nacional enviaron advertencias sobre posibles inundaciones repentinas con horas de anticipación.

“Estas advertencias deberían haber dado a las autoridades tiempo suficiente para evacuar campamentos como el Campamento Mystic y poner a la gente a salvo”, declaró AccuWeather en un comunicado. Señaló que Hill Country es una de las zonas más propensas a inundaciones repentinas en Estados Unidos debido a su orografía y sus numerosos cruces de ríos.

Los funcionarios defendieron sus acciones y dijeron que no esperaban una lluvia tan intensa, el equivalente a meses de lluvia en la zona.

El representante estadounidense Chip Roy, cuyo distrito incluye el área devastada, lo calificó como una inundación que ocurre una vez en un siglo y reconoció que habrá dudas y acusaciones mutuas mientras la gente busca a alguien a quien culpar.

“Hay mucha gente que pregunta por qué y cómo, y lo entiendo”, dijo Roy.

Helicópteros y drones utilizados en una búsqueda frenética

Los equipos de búsqueda se enfrentaban a duras condiciones mientras “buscaban en todos los lugares posibles”, dijo Rice.

Las autoridades dijeron que más de 850 personas fueron rescatadas en las últimas 36 horas y que hubo esfuerzos heroicos en los campamentos para salvar a los niños.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, llegó y prometió que la administración Trump utilizaría todos los recursos disponibles. Helicópteros y aviones de la Guardia Costera asistían para garantizar que las operaciones pudieran continuar incluso en la oscuridad.

Un centro de reunificación en una escuela primaria estaba mayormente tranquilo después de haber recibido a cientos de evacuados el día anterior.

“Aún hay gente que viene aquí buscando a sus seres queridos. Hemos tenido algo de éxito, pero no mucho”, dijo Bobby Templeton, superintendente del Distrito Escolar Independiente de Ingram.

La gente se aferró a los árboles y huyó a los áticos.

En Ingram, Erin Burgess se despertó con truenos y lluvia en plena noche. Apenas 20 minutos después, el agua inundaba su casa, dijo. Describió una hora agonizante aferrada a un árbol con su hijo adolescente.

Mi hijo y yo flotamos hasta un árbol y nos agarramos a él, y mi novio y mi perro se alejaron flotando. Estuvo perdido un rato, pero los encontramos, dijo.

“Estaba muerto de miedo”, dice habitante de Ingram, Texas

Barry Adelman dijo que el agua empujó a todos en su casa de tres pisos al ático, incluida su abuela de 94 años y su nieto de 9 años.

“Tuve que mirar a mi nieto a la cara y decirle que todo iba a estar bien, pero por dentro estaba muerto de miedo”, dijo.

Los lugareños conocen el lugar como “el callejón de las inundaciones repentinas”.

“Cuando llueve, el agua no se filtra en la tierra”, dijo Austin Dickson, director ejecutivo de la Fundación Comunitaria de Texas Hill Country, que estaba recolectando donaciones. “Se desliza colina abajo”.

“Nadie lo vio venir”

El pronóstico del fin de semana había sido por lluvia, y la alerta de inundación se elevó a una advertencia durante la noche del viernes para al menos 30,000 personas.

“Sabemos que llueve. Sabemos que el río crece. Pero nadie lo vio venir”, dijo el juez del condado de Kerr, Rob Kelly, principal funcionario electo del condado.

El condado había considerado un sistema de alerta de inundaciones en el río similar a una sirena de advertencia de tornado hace unos seis o siete años, pero Kelly dijo que la idea nunca se concretó y que el costo habría sido un problema.

Kelly dijo que le rompió el corazón ver las bolsas para cadáveres en la funeraria y la devastación en el terreno durante un recorrido en helicóptero.

“El rescate ha ido tan bien como se podía esperar. Ya casi llega el momento de la recuperación”, dijo. “Y será una tarea larga y ardua para nosotros”.

