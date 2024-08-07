Debby se fortalece levemente al salir al Atlántico pero se espera que gire al norte y vuelva a tocar tierra en EEUU, con riesgo de inundaciones

Video Imágenes de los daños e inundaciones que deja Debby tras su paso por Florida y Georgia

La tormenta tropical Debby se toma un descanso sobre el oeste del océano Atlántico, pero no ha terminado de empapar las costas de las Carolinas antes de dirigirse hacia el norte.

Al salir al mar Debby se ha fortalecido ligeramente y ahora tiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora. De acuerdo con un boletín del Centro Nacional de Huracanes (CNH, por sus siglas en inglés) la madrugada del miércoles, se pronostica un fortalecimiento adicional mientras su ojo permanezca en alta mar y luego se espera que empiece a debilitarse el jueves y el viernes, tras volver a tocar tierra en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El pronóstico es que Debby gire hacia el norte el miércoles por la noche hacia la costa de Carolina del Sur para su segunda llegada a tierra. La tormenta amenaza no solo con más lluvias torrenciales e inundaciones, sino con algunos tornados en zonas costeras de las Carolinas y hacia el norte, hasta el sureste de Virginia el jueves.

Al menos seis personas han muerto por la tormenta, cinco de ellas en accidentes de tráfico o por árboles caídos. El sexto era un hombre de 48 años de Gulfport, Florida, cuyo cuerpo fue recuperado después de que su velero anclado se hundiera parcialmente, según WTSP-TV.

Se espera que Debby empiece a moverse más deprisa el jueves y podría pasar del centro de Carolina del Norte, atravesar Virginia y llegar a la zona de Washington el sábado.

Sigue el riesgo de grandes inundaciones para las Carolinas

Aunque Debby ha salido al mar y se encuentra desplazándose muy lentamente por el Atlántico, c ontinúa el riesgo de graves inundaciones para partes de las Carolinas.

Se espera que Debby produzca acumulados de lluvia potencialmente históricos de entre 10 y 20 pulgadas, con cantidades máximas de 25 pulgadas, lo que provocará áreas de inundaciones catastróficas en partes del este de Carolina del Sur y el sureste de Carolina del Norte hasta el viernes.

Estos totales son similares a los registrados en la inundación histórica asociada al huracán Matthew en 2016. Dos años más tarde, el huracán Florence batió muchos de esos récords. Las dos tormentas dejaron docenas de muertos.

Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia han declarado el estado de emergencia.

PUBLICIDAD

Varias zonas a lo largo de la costa de Carolina del Norte son propensas a las inundaciones, como Wilmington y las Outer Banks. Virginia podría recibir vientos fuertes, aguaceros e inundaciones.

“Los ciclones tropical siempre producen lluvia intensa, pero normalmente como se van moviendo, no se acumula mucho en un solo lugar”, explicó Richard Pasch, del centro de huracanes. “Pero cuando se mueven muy despacio, esa es la peor situación”.

El impacto de Debby en ciudades como Savannah y Charleston

El lento avance de la tormenta anegó ciudades costeras en Georgia y Carolina de Sur el lunes por la noche y el martes, provocó tornados y sumergió calles en aguas que llegaban hasta la cintura.

Charleston en Carolina del Sur y Savannah, en Georgia, se vieron anegadas el martes e impusieron toques de queda mientras la policía cortaba calles. Docenas de caminos estaban cerrados en la ciudad de Charleston debido a inundaciones similares a las que registra varias veces al año debido a la subida del nivel del mar.

Mientras Debby gira junto a la costa, se espera que las fuertes precipitaciones se dirijan a zonas de las Carolinas que han registrado inundaciones que causaron 2,000 millones de dólares en daños en los últimos ocho años.

En un vecindario de Savannah, los bomberos utilizaron botes para evacuar a algunos residentes y vadearon zonas inundadas para repartir agua embotellada y otros suministros a los que se negaban a marcharse.

Bomberos llevan provisiones a residentes que se han quedado varados en sus viviendas en zonas inundadas de Savannah, Georgia. Imagen Stephen B. Morton/AP



En Charleston, el alcalde, William Cogswell dijo que los cortes de carreteras habían evitado daños a negocios y casas y la necesidad de rescates acuáticos.

PUBLICIDAD

“Especialmente no necesitamos a ningún aventurero manejando por el agua y causando daños a las propiedades”, dijo Cogswell.

Muy lejos al norte, en la ciudad de Nueva York, fuertes tormentas que según los meteorólogos se veían agravadas por Debby inundaron algunas calles y carreteras, dejando conductores varados. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por inundaciones hasta el miércoles a mediodía para toda la ciudad.