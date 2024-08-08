Debby toca tierra en EEUU por segunda vez, en Carolina del Sur: se esperan fuertes lluvias en la Costa Este y sigue el riesgo de inundaciones

La tormenta tropical Debby tocó tierra por segunda vez en Estados Unidos esta madrugada, ahora en Carolina del Sur, mientras avanza hacia la Costa Este, en donde los residentes de lugares tan al norte como Vermont podrían recibir fuertes lluvias por Debby el fin de semana.

El Centro Nacional de Huracanes dijo que Debby tocó tierra a primeras horas del jueves cerca de Bulls Bay, Carolina del Sur. Se espera que la tormenta siga avanzando tierra adentro, dejando fuertes lluvias y posibles inundaciones por todo el Atlántico Medio y el Noreste durante el fin de semana.

Debby tocó tierra por primera vez como huracán de categoría 1 el lunes por la mañana en la costa del Golfo de Florida. Ahora es una tormenta tropical con vientos máximos sostenidos de 50 mph (80 kph).

Se esperan inundaciones considerables en partes del este de Carolina del Sur y el sureste de Carolina del Norte hasta el viernes, con un pronóstico adicional de 3 a 9 pulgadas de lluvia, según el Centro Nacional de Huracanes.

Al menos seis personas han muerto debido a la tormenta, cinco de ellas en accidentes de tráfico o por la caída de árboles. La sexta muerte se produjo en Gulfport, Florida, un hombre de 48 años cuyo cuerpo fue recuperado después de que su velero anclado se hundiera parcialmente.

Los daños en Georgia y Carolina del Sur

En Georgia, al menos cuatro represas se rompieron al noroeste de Savannah en el condado de Bulloch, pero no se reportaron muertes, dijeron las autoridades en una reunión informativa. Más de 75 personas fueron rescatadas de las inundaciones en ese condado y alrededor de 100 caminos fueron cerrados.

“Nos hemos enfrentado a muchas cosas a las que nunca nos habíamos enfrentado antes”, dijo el presidente de la Comisión del condado de Bulloch, en Georgia, Roy Thompson. “Tengo más de 78 años y nunca había visto algo así antes en el condado de Bulloch. Es asombroso lo que ha sucedido, y asombroso lo que seguirá sucediendo hasta que todas estas aguas salgan de aquí”.

En Carolina del Sur, el gobernador Henry McMaster dijo que su estado estaba entrando en el Acto 2 de una obra de tres actos, después de que más de 60 casas resultaran dañadas, pero las carreteras y los sistemas de agua no tuvieron problemas significativos.

El acto final puede llegar la próxima semana si cae suficiente lluvia río arriba en Carolina del Norte para causar grandes inundaciones a lo largo de los ríos a medida que fluyen hacia el Océano Atlántico.

Un estado de emergencia estaba en vigor tanto para Carolina del Norte como para Virginia. Maryland emitió una declaración de estado de preparación que coordina los preparativos, sin declarar una emergencia.

La tormenta tropical Debby ya está afectando a la Costa Este

Debby también dejó lluvia en comunidades hasta los Grandes Lagos, Nueva York y Nueva Jersey. La humedad de la tormenta tropical fortaleció otro sistema el martes por la noche, lo que provocó fuertes tormentas eléctricas, según el meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, Scott Kleebauer.

"Tuvimos un período de varias rondas de lluvias y tormentas eléctricas que se desplazaron desde Michigan hacia el este", dijo Kleebauer.

Hasta 6 pulgadas de lluvia cayeron en partes de Nueva Jersey en menos de cuatro horas.

Los funcionarios de emergencia en la ciudad de Nueva York advirtieron sobre posibles inundaciones repentinas, volando drones con altavoces en algunos vecindarios para decirle a las personas en los apartamentos del sótano que estén listos para huir en cualquier momento. Se reportaron múltiples rescates acuáticos dentro y cerca de la ciudad.

Más de 280,000 clientes seguían sin electricidad en Ohio la madrugada de este jueves, según PowerOutage.us, luego de severas tormentas, incluidos dos tornados confirmados. Los funcionarios de servicios públicos de Illuminating Company de FirstEnergy dijeron a través de las redes sociales que la restauración de la energía tomaría días debido al daño.